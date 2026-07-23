María Pía Copello revela por qué nunca habló de su mala relación con Timoteo. (Foto: Captura de YouTube - "Magaly TV la firme" / Instagram - @timoteodelatv)
María Pía Copello revela por qué nunca habló de su mala relación con Timoteo. (Foto: Captura de YouTube - "Magaly TV la firme" / Instagram - @timoteodelatv)
Por Redacción EC

María Pía Copello sorprendió al revelar detalles sobre la complicada relación laboral que mantuvo con Timoteo, uno de los personajes más recordados en la televisión peruana. La influencer confesó que, pese al éxito que ambos alcanzaron en la pantalla chica, detrás de cámaras existía un ambiente de constantes tensiones.

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