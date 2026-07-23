María Pía Copello sorprendió al revelar detalles sobre la complicada relación laboral que mantuvo con Timoteo, uno de los personajes más recordados en la televisión peruana. La influencer confesó que, pese al éxito que ambos alcanzaron en la pantalla chica, detrás de cámaras existía un ambiente de constantes tensiones.

En una reciente entrevista con Magaly Medina, María Pía Copello explicó que durante muchos años prefirió no hacer pública esta situación porque consideraba que debía preservar la ilusión de los niños que seguían el programa. Según comentó, nunca quiso afectar la imagen del personaje ni romper la magia que representaba.

“Trabajé en María Pía y Timoteo casi siete años e incluso más de lo que Karina trabajó con Timoteo. Definitivamente, cuando yo terminé de trabajar con él, pasaron muchas cosas, pero yo nunca quise romper esa magia. Porque la verdad fue una etapa de harto aprendizaje”, comentó la exconductora de televisión.

María Pía Copello revela por qué nunca habló de su mala relación con Timoteo. (Foto: Captura de YouTube / "Magaly TV la firme")

Asimismo, la empresaria señaló que los problemas comenzaron cuando Timoteo asumió un doble rol dentro del proyecto, al convertirse tanto en artista como en responsable de las negociaciones de los espectáculos y el circo.

“En el año 99 surgieron muchos cambios. Me quedo en el programa y ya por el 2000 firmo para el canal… el pide los show, el circo… Entonces, se vuelve Timoteo empresario y a la vez talento. Él tenía que negociar conmigo, era muy difícil”, recordó María Pía.

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Uno de los momentos más emotivos de la entrevista llegó cuando María Pía Copello explicó por qué decidió permanecer en ese entorno laboral a pesar de las dificultades. La empresaria recordó que, tras el fallecimiento de su padre, se convirtió en el principal sustento económico de su hogar.

“Porque necesitaba la plata, Magaly, necesitaba la plata. Ya mi papá fallece, Ana Karina estaba embarazada y yo era el único sustento de mi casa, porque mi papá muere de cáncer al pulmón y no deja nada arreglado”, contó.

María Pía Copello revela por qué nunca habló de su mala relación con Timoteo. (Foto: Captura de YouTube / "Magaly TV la firme")

La también influencer aseguró que el ambiente de trabajo llegó a ser tan complicado que durante los dos últimos años prácticamente no mantenía comunicación con Timoteo fuera de las presentaciones. “El ambiente de trabajo era feo... los productores no me van a dejar mentir porque lo han vivido con nosotros... se respiraba realmente una tensión adentro”, resaltó.

Actualmente, María Pía Copello sostiene que ese episodio pertenece al pasado, aunque dejó claro que no existe una relación cercana con su excompañero de televisión.