Una de las actrices más relevantes que tuvo “Al fondo hay sitio” durante varios años fue Mayra Couto, quien dio vida a Grace Gonzales, la hija de “Charito”. Si bien la exitosa serie de América TV hizo que su nombre suene con fuerza en los medios locales, lo cierto es que la artista no utiliza su nombre real. A continuación, te contamos cuál es el verdadero.

¿CUÁL ES EL NOMBRE REAL DE MAYRA COUTO?

Debido a que la actriz suele presentarse en redes sociales y en proyectos como Mayra Couto, muchos piensan inmediatamente que utiliza su apellido paterno; sin embargo, la realidad es otra. Lo cierto es que “Couto” es su apellido materno.

El nombre completo de la artista de 31 años es Mayra Araceli Echevarría Couto. Su apellido paterno, que viene a ser “Echevarría”, es poco conocido, e incluso la actriz no procura utilizarlo con frecuencia, según recoge La República.

¿QUÉ DIJO MAYRA COUTO SOBRE SU POSIBLE REGRESO A “AL FONDO HAY SITIO”?

Mediante una entrevista exclusiva con El Comercio, la intérprete compartió su deseo por volver a integrar el elenco de “Al fondo hay sitio”, donde personificó a Grace Gonzales. Sin embargo, la actriz resaltó que le interesaría realizar un cameo; es decir, una aparición temporal en la teleserie que se trasmite por América TV.

“La serie fue como una escuela para mí. Aprendí mucho, crecí como actriz. Si me quieren ―aunque sea― para un cameo, aceptaré con gusto. Con tal de reencontrarme con mi gente y mis amigos, todo está bien”, declaró.

Asimismo, durante una entrevista para el programa “¡Todo se filtra!” de Panamericana Televisión, Mayra reiteró su intención de participar en la teleserie.

“Tengo toda la disposición, porque para mí es como una escuela y conozco a cada persona que trabaja ahí, no solo del lado de los actores, sino también del lado del equipo. Me parecería superlindo volver a trabajar de alguna manera”, expresó.

Tras estas declaraciones, solo queda en manos de los guionistas y del director, Gigio Aranda, si deciden incluir a la actriz en la undécima temporada 11, que se estrenará en las pantallas de América TV en este 2024.

¿QUÉ DIJO MAYRA COUTO SOBRE SI VOLVERÍA A TRABAJAR CON ANDRÉS WIESE?

En la misma entrevista con “Todo se Filtra”, la artista fue consultada sobre si volvería a compartir escenas con Andrés Wiese en la serie “Al fondo hay sitio”, a lo que ella tajantemente negó que exista esa posibilidad así se lo pidan. “Cómo te digo que no. Yo no quiero volver a sentirme así y no voy a volver a sentirme así, no lo voy a permitir”, mencionó.

Como se sabe, Couto tomó la decisión de denunciar al actor Andrés Wiesse de acoso en junio del 2020, esto causó que se generara mucha polémica entre todo el elenco.

¿QUÉ PASÓ CON GRACE GONZALES EN ‘AL FONDO HAY SITIO’?

En la trama, Grace Gonzales tuvo un romance con Nicolás de las Casas, interpretado por Andrés Wiese. La historia de amor de estos personajes culminó en la octava temporada de la serie, cuando ambos contrajeron matrimonio y se mudaron a Canadá con su hija, Nelly Francesca. Además, cabe señalar que en los últimos meses de esa temporada, se había revelado que la pareja esperaba un segundo bebé.