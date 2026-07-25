El cuerpo de Raiza Martínez fue encontrado la tarde del jueves 23 de julio en una vivienda de La Planicie, en La Molina | Foto: Instagram (Captura)
El cuerpo de Raiza Martínez fue encontrado la tarde del jueves 23 de julio en una vivienda de La Planicie, en La Molina | Foto: Instagram (Captura)
Por Redacción EC

Nuevos detalles se revelaron sobre el caso de Raiza Martínez, influencer de 34 años conocida en redes sociales como ‘La Chocolatita’, luego de que el certificado de necropsia estableciera la causa de su muerte.

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