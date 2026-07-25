Nuevos detalles se revelaron sobre el caso de Raiza Martínez, influencer de 34 años conocida en redes sociales como ‘La Chocolatita’, luego de que el certificado de necropsia estableciera la causa de su muerte.

Según el documento médico, la joven modelo y creadora de contenidos falleció por asfixia mecánica por estrangulación. Por ello, las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer el caso y determinar responsabilidades.

Raiza fue encontrada sin vida, maniatada y con la boca cubierta con cinta adhesiva la tarde del jueves 23 de julio dentro de una vivienda ubicada en la urbanización La Planicie, en La Molina, reportaron las primeras diligencias.

Video sobre la muerte de Raiza Oselín Martínez Copa, conocida como 'La Chocolatita', hallada sin vida en una vivienda de La Molina. La Policía detuvo al hijo de la propietaria como principal sospechoso mientras continúan las investigaciones.

Según información recogida durante las primeras diligencias, la joven había salido de su vivienda en Surquillo el miércoles 22 de julio y no retornó. Tras el hallazgo, la Policía Nacional del Perú (PNP) intervino a Óscar Raúl Arias Muñoz, quien permanece bajo investigación como principal sospechoso.

La propietaria del inmueble fue quien encontró el cuerpo al ingresar al dormitorio de Arias Muñoz, su hijo. Según las investigaciones preliminares, la víctima habría estado en ese lugar durante la noche anterior y ambos habrían consumido bebidas alcohólicas.

Video sobre una participante llamada Aliso que sufre una lesión en la rodilla durante una semifinal de circuito, pero intenta continuar hasta que el dolor le impide seguir. Luego explica que estaba preparada para competir, que cayó mal y que espera que la inflamación no sea grave.

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Continúan las diligencias por el caso de Raiza Martínez

Como parte de la investigación, los familiares de la modelo informaron que el teléfono celular de la joven aún no ha sido ubicado. La Policía mantiene la búsqueda del dispositivo, debido a que podría aportar información sobre sus últimos contactos y actividades antes de su fallecimiento.

Por otro lado, Arias Muñoz permanece en la sede del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de La Molina mientras el Ministerio Público evalúa los elementos reunidos en la investigación por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en modalidad de homicidio.

De acuerdo con los registros policiales, el investigado cuenta con cuatro denuncias previas en distintas dependencias. Entre ellas figuran acusaciones por maltrato psicológico contra una expareja y maltrato sin lesión en agravio de su madre.

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