La exconductora de televisión María Pía Copello anunció este viernes el cierre de su canal de streaming +QTV, a medio años del lanzamiento, luego de una etapa marcada por cuestionamientos y polémicas.

A través de sus redes sociales, la presentadora recordó los inicios del proyecto, manifestando que en sus primeros meses recibió críticas por “usar fórmulas viejas”, siendo blanco de burlas por no entender dicha plataforma.

“Y es verdad. Nos costó realmente encontrar el rumbo, pero de eso se trataba este viaje: de equivocarnos, de escuchar, de aprender a tropezar y de cambiar”, señaló.

María Pía Copello anunciando el fin de su streaming

Sin embargo, resaltó que cada crítica la llevó a definir “lo que realmente quería ser”, dejando abierta la posibilidad de una reestructuración, luego de haber contratado a conocidas figuras de las redes y la televisión, como Ethel Pozo, hija de Gisela Valcárcel.

“Ya no queremos ser lo que los demás dicen que somos, ni lo que nos exigía el molde. No es televisión, no es Internet: es entretenimiento. Y eso es lo que queremos demostrar. Hoy muere +QTV. Así que gracias, de corazón, a todos los que nos acompañaron en este proceso” , expresó.

María Pía “da golpe con un bate” a sus haters

El anuncio estuvo acompañado de un video en el que se mostraron fragmentos de otros canales de streaming que cuestionaron la propuesta de Copello en sus inicios.

Entre ellos apareció una intervención del youtuber Carlos Orozco, uno de sus principales críticos, quien cuestionó el impacto de su proyecto en Internet a raíz de las versiones sobre un presunto caso de lavado de dinero que involucraría a la conductora y al entorno familiar de su esposo, Samuel Dyer.

Fragmento del video donde Pía Copello anuncia el fin de su proyecto

En la secuencia, la conductora ingresa a una habitación con un bate de béisbol y destruye la pantalla donde se reproducían las imágenes de los influencers.

Tras el golpe, aparece el mensaje: “No es televisión, no es Internet: es entretenimiento”, interpretada como la base del nuevo concepto que prepararía.

Fragmentos del video de María Pía donde anuncia el fin de su proyecto

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Despedida de Samuel Suárez

Tras el anuncio, Samuel Suárez, conductor del pódcast Q’Bochinche! (programa del canal), también se pronunció sobre el cierre de la plataforma y compartió un mensaje de despedida en su cuenta de Instagram.

“Muchas gracias Más Que TV Network por estos meses hermosos. Aquí en mi último día en este impresionante set que me acompañó por estos meses de chisme intenso. No quiero que se borre de mi cabeza nunca este espacio que me dio tanta alegría y que ya no veré más”, escribió el comunicador.

En redes sociales no le creen a Pía Copello

Sin embargo, pese al tono de despedida, la publicación generó dudas entre algunos usuarios, quienes especularon que el anuncio podría tratarse de una estrategia previa a un relanzamiento.

Entre los comentarios destacados aparecieron mensajes como: “No entiendo, justo cuando ingresa Ethel Pozo”, “Estrategia… igual vamos Pía, se viene algo nuevo”, “Le va a cambiar de nombre” y “¿Es una broma, verdad?”.

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