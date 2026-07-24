La empresaria hizo el anuncio en sus redes sociales | Foto: Instagram (@masqtvnetwork)
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Por Redacción EC

La exconductora de televisión María Pía Copello anunció este viernes el cierre de su canal de streaming +QTV, a medio años del lanzamiento, luego de una etapa marcada por cuestionamientos y polémicas.

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