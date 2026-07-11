Ethel Pozo y Janet Barboza mantienen un enfrentamiento público luego de que ambas ofrecieran versiones distintas sobre la salida de la hija de Gisela Valcárcel de ‘América Hoy’. Todo comenzó cuando Ethel contó su experiencia durante una entrevista en el pódcast digital ‘Sin más que decir’, conducido por María Pía Copello, donde reveló cómo se enteró de que ya no continuaría en el programa. Sus declaraciones provocaron la reacción de Janet Barboza, quien aseguró que ese relato no era correcto y afirmó que existían publicaciones realizadas por la propia conductora que demostrarían que conocía con anticipación sus nuevos proyectos laborales. Tras ello, Ethel decidió volver a pronunciarse para rechazar las acusaciones y defender su versión de los hechos, además de comentar brevemente cómo atraviesa su nueva etapa profesional. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ RESPONDIÓ ETHEL POZO A JANET BARBOZA?

Después de que Janet Barboza pusiera en duda su versión sobre la forma en que dejó ‘América Hoy’, Ethel Pozo respondió mediante un mensaje enviado al programa digital ‘Q’ Bochinche’, conducido por Samuel Suárez y Ric La Torre.

En primer lugar, la presentadora explicó que no contestó de inmediato porque se encontraba asistiendo a una actividad escolar de su hija, pero luego dejó claro que no estaba dispuesta a quedarse callada frente a las acusaciones.

“Samu querido, qué lindo escucharte, qué lindo que me mandes el audio, estaba en la actuación de mi hija en el colegio, por eso no pude responder al toque, pero ¡jamás como mentirosa!”, manifestó, rechazando tajantemente que hubiera mentido.

También aprovechó la conversación para enviar un afectuoso saludo a los conductores del espacio de espectáculos y comentó con humor: “Les mando un beso a ti y a Ric, que dice la señora Ethel, soy Ethel nomás, aunque sí, soy señora mayor. Les mando un besito y ya habrá oportunidad de vernos”.

¿QUÉ HABÍA DICHO JANET BARBOZA?

La controversia se originó luego de que Janet Barboza respondiera a las declaraciones que Ethel Pozo ofreció anteriormente sobre su salida de ‘América Hoy’. La conductora aseguró que la versión de su excompañera no coincidía con los hechos y sostuvo que la propia hija de Gisela Valcárcel había compartido información que demostraría que conocía con anticipación los cambios en su carrera.

Según explicó, Ethel publicó en Facebook que recibió la propuesta para conducir ‘La Granja VIP’ en octubre de 2025. Además, indicó que el proyecto quedó confirmado durante noviembre y que el 12 de diciembre viajó a México para conocer el formato del programa antes de asumir la conducción, según informa La República.

Con esos antecedentes, Janet Barboza sostuvo: “No dice la verdad cuando cuenta que se entera recién el día de grabación de Navidad que ella no iba a seguir en el canal”. Asimismo, defendió el manejo de la producción y afirmó: “Siempre se actuó con la más absoluta transparencia, nunca se mintió a nadie, nunca se intentó dejar mal a ninguna persona, muy por el contrario”.

¿QUÉ MÁS DIJO ETHEL POZO SOBRE SU PRESENTE?

Además de responder a la polémica con Janet Barboza, Ethel Pozo también se refirió brevemente a su actualidad profesional. La conductora comentó que en estos momentos se encuentra evaluando nuevas oportunidades laborales, mientras continúa enfocada en los proyectos que podrían marcar la siguiente etapa de su carrera televisiva.

Aunque evitó profundizar sobre sus próximos pasos, sus declaraciones dejaron en evidencia que busca seguir desarrollándose en nuevos espacios.