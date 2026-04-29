La reciente incorporación de Abneer Robles al entorno de +QTV Network, el canal digital liderado por María Pía Copello, ha desatado una ola de comentarios y especulaciones en redes sociales y en el ámbito del entretenimiento peruano. Su llegada, que coincide con la salida del productor Peter Fajardo, generó interpretaciones sobre un posible cambio de mando, despidos internos o incluso una reconfiguración del proyecto. Estas versiones se intensificaron debido al historial de Robles en televisión, especialmente por su paso como productor en “La Manada” y su vínculo previo con formatos de competencia. No obstante, tanto la conductora como el propio Robles han salido al frente para aclarar el panorama y precisar el verdadero alcance de esta colaboración, en medio de un proceso de ajustes que busca fortalecer la propuesta digital del canal.

¿QUÉ FUNCIÓN CUMPLIRÁ ABNEER ROBLES TRAS EL CAMBIO DE PRODUCCIÓN?

El exintegrante de “La Manada” se integra al equipo de María Pía Copello bajo un esquema de asesoría externa que se extenderá únicamente por dos meses, descartando de plano que haya asumido la dirección general del canal.

Robles detalló que su meta principal es inyectar dinamismo y ayudar a que el programa consolide un estilo propio volcado al ocio. “Yo no soy ni siquiera productor. Lo que Pía me pide es que... me dice: ‘Me gustaría que nos asesores un poco con el contenido’”, precisó el especialista, quien además recalcó que su llegada responde a un pedido específico para potenciar la creatividad y no para replicar esquemas de sus trabajos anteriores, según recoge Infobae.

¿EXISTEN DESPIDOS MASIVOS DENTRO DEL CANAL +QTV?

Frente a las versiones que señalaban una purga de trabajadores con el arribo de la nueva asesoría, la conductora fue enfática al señalar que la administración del canal recae en una gerencia colegiada y no en decisiones individuales.

Copello insistió en que no se han producido ceses laborales motivados por la llegada de Robles, aclarando su situación administrativa: “Quiero también aclarar que no está contratado. Abneer no ha venido en el puesto de nadie (...) tampoco ha despedido personas”.

Por su parte, Robles tomó con humor las críticas que lo vinculaban con una supuesta autoridad para remover personal, manifestando: “Me da risa que digan que yo he botado gente, que soy el ministro del Interior, que voy a entrar con mi gente”.

¿CÓMO SE EXPLICA LA SALIDA DE PETER FAJARDO Y EL CONTEXTO ACTUAL DE +QTV?

La salida de Peter Fajardo fue anunciada por él mismo a través de redes sociales, donde comunicó el cierre de su etapa en el canal. “Me voy agradecido con cada persona del equipo que confió en mí”, expresó, resaltando la experiencia vivida y el trabajo conjunto. Aunque su despedida coincidió con la llegada de Robles, no existe evidencia de que ambos hechos estén directamente relacionados.

Este momento marca una fase de transición para +QTV, que continúa bajo la conducción de Copello junto a Israel Dreyfus, Diana Sánchez y Flor Ortola. En ese contexto, la prioridad del equipo es consolidar un estilo propio y asegurar la sostenibilidad del proyecto, tal como remarcó la conductora: “Tenemos que hacer que la empresa sea sostenible”.

VÍDEO RECOMENDADO: