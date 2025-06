Luego de sus declaraciones en el podcast 'Good Time’, el modelo y exchico ‘reality’ Israel Dreyfus negó haber visto a Laura Spoya en actitud comprometida con su productor Abneer Robles, quien es un hombre casado.

Al ser entrevistado por "Amor y Fuego", Dreyfus explicó que su comentario fue malinterpretado y se trató de un “trabalenguas”.

“Yo la vi a ella con su amiga. Cuando dije: ‘Yo los vi’, me refería a un grupo de personas que también conocía. Se me salió el nombre de Abneer y me enredé. Él me pidió que no dijera eso al aire” , precisó Dreyfus.

Durante su entrevista en el pódcast, Dreyfus incomodó a Laura tras preguntarle si había terminado su matrimonio con Brian Rullan. Al día siguiente, ella confirmó su separación, desatando especulaciones sobre una posible infidelidad.

Dreyfus aseguró que su pregunta fue “una respuesta del mismo calibre” a lo que Spoya le había consultado previamente. “Era vox populi que estaban separados. Solo lo comenté como parte de una conversación casual”, aclaró.

“Si no quieren que diga algo, que me lo digan antes”

En otro momento, Israel Dreyfus lanzó una recomendación directa a sus colegas en medios digitales: “Si me van a decir que no diga algo, que lo hagan antes de estar al aire. No pueden decírmelo en el momento”.

Además, reiteró que su intención no fue causar incomodidad ni perjudicar a nadie. “No fue con afán de hacer sentir mal a Laura ni a nadie. Todo fue parte del momento”, finalizó.

Israel Dreyfus en 'Good Time'

Laura Spoya regresa a ' Good Time’ luego de confirmar su separación

Tras unos días de ausencia en 'Good Time’, Laura Spoya reapareció con una enérgica puesta en escena: vestida como “bruja” y acompañada de un gato negro al que presentó como Eugenio.

La exreina de belleza ironizó sobre su ausencia y lanzó una advertencia a quienes intenten meterse con ella.

“No me fui a llorar a mi casa. Me fui a hacer unas cositas. Este es mi gato negro, protector de energías. A quien se mete conmigo, le va mal. Solo lo dejo ahí” , dijo en tono sarcástico.