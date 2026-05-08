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Mario Hart niega relación con Paloma Fiuza tras declaraciones de Israel Dreyfus. (Foto: Instagram)
Mario Hart niega relación con Paloma Fiuza tras declaraciones de Israel Dreyfus. (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

Mario Hart salió al frente para descartar cualquier vínculo sentimental con Paloma Fiuza, luego de que Israel Dreyfus insinuara públicamente un posible romance entre ambos.

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