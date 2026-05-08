Mario Hart salió al frente para descartar cualquier vínculo sentimental con Paloma Fiuza, luego de que Israel Dreyfus insinuara públicamente un posible romance entre ambos.

En declaraciones al programa América Hoy, el piloto contó que se comunicó directamente con Dreyfus para reclamarle por los comentarios que generaron una ola de especulaciones en redes sociales y medios de espectáculos.

“Es que no lo conocen a Israel... Ahora le escribí y le dije: ‘tu estupidez, tu comentario, me ha llenado de titulares por todos lados’” , relató Hart.

Según explicó, la respuesta de su excompañero de Combate fue tomada con humor. “Las portadas, pe’ chato, las portadas”, le respondió Dreyfus, de acuerdo con la versión del piloto.

Hart negó tajantemente cualquier relación sentimental con Fiuza y aseguró que el encuentro viralizado en redes sociales correspondió únicamente a una reunión entre amigos.

“Pero no, no, absolutamente nada. Fue una junta de amigos ”, enfatizó.

El exchico reality también se refirió a las imágenes donde aparece junto a Fiuza, Diana Sánchez y Zumba, y señaló que se trató de un reencuentro entre amistades de varios años.

“Somos amigos de muchísimo tiempo, de muchísimos años. No nos veíamos, no nos juntábamos. A Paloma y a Diana no las veía hace muchísimo tiempo ”, sostuvo.

Con estas declaraciones, Hart buscó poner fin a los rumores surgidos tras las insinuaciones de Dreyfus y aclaró que mantiene únicamente una amistad con la modelo brasileña.

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