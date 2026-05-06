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Horna, recordado por ser el padre de la hija mayor de Samahara Lobatón, cumplió 27 años. | Foto: Instagram (Captura) / Composición EC
Horna, recordado por ser el padre de la hija mayor de Samahara Lobatón, cumplió 27 años. | Foto: Instagram (Captura) / Composición EC
Por Redacción EC

Este martes, la empresaria chalaca Melissa Klug dedicó un emotivo video a Youna Horna, expareja de su hija Samahara Lobatón, con motivo de su cumpleaños 27, gesto que el barbero agradeció en redes sociales llamándola “suegra”.

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