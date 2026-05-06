Este martes, la empresaria chalaca Melissa Klug dedicó un emotivo video a Youna Horna, expareja de su hija Samahara Lobatón, con motivo de su cumpleaños 27, gesto que el barbero agradeció en redes sociales llamándola “suegra”.

El saludo incluyó imágenes del joven junto a su hija con Lobatón, nieta de Melissa, donde le brindaba su apoyo moral frente al diagnóstico de leucemia que Horna padece desde hace meses.

Mensaje de Melissa Klug a Youna

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De ese modo, a través de su cuenta de Instagram, Melissa reafirmó su apoyo incondicional hacia la expareja de su hija, calificándolo como un “guerrero” en su actual proceso de salud.

“No estás solo en esta lucha, tienes un motivo inmenso… tu hija, que es luz, amor y razón para seguir adelante cada día”, manifestó, instando al joven radicado en Estados Unidos a mantener la esperanza en su recuperación.

Por otro lado, Samahara también se sumó a las celebraciones, pues durante la última emisión de ‘La Granja VIP’, aprovechó las cámaras para enviar un saludo directo al padre de su primogénita.

“Feliz cumpleaños Youna, te amo y extraño, quisiera estar contigo hoy día. Te amo, que este año sea de mucha salud, mucho amor y sobre todo mucha paz para ti. que Dios sane todas las dolencias que tiene tu cuerpo”, dijo.

El vínculo entre los involucrados se ha reafirmado tras las complicaciones médicas de Youna, situación que llevó a Lobatón a viajar al extranjero anteriormente para acompañarlo en sus intervenciones quirúrgicas.

Youna, quien vive en Estados Unidos hace algunos años, contó que su recuperación va muy bien, con importantes avances con el tratamiento.