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Dreyfus aviva especulaciones sobre Mario Hart y Paloma Fiuza en pódcast. (Foto: Composición)
Dreyfus aviva especulaciones sobre Mario Hart y Paloma Fiuza en pódcast. (Foto: Composición)
Por Redacción EC

El exchico reality Israel Dreyfus encendió la polémica al insinuar una posible cercanía sentimental entre Mario Hart y Paloma Fiuza, durante el más reciente episodio del pódcast Sin más que decir, en medio de los rumores sobre una supuesta separación del piloto con Korina Rivadeneira.

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