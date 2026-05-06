El exchico reality Israel Dreyfus encendió la polémica al insinuar una posible cercanía sentimental entre Mario Hart y Paloma Fiuza, durante el más reciente episodio del pódcast Sin más que decir, en medio de los rumores sobre una supuesta separación del piloto con Korina Rivadeneira.

Durante la conversación, Dreyfus puso sobre la mesa la posibilidad de que Hart y Fiuza, ambos actualmente solteros según lo comentado en el programa, mantendrían algo más que una amistad. “Mi sexto sentido… me indica que no fallo” , afirmó, en tono provocador, generando reacciones inmediatas en redes sociales.

La conductora Diana Sánchez confirmó que la modelo brasileña se encuentra soltera, aunque intentó restar importancia a las insinuaciones de su compañero. Sin embargo, Dreyfus insistió en que su “intuición” le sugiere que podría existir una relación en desarrollo entre ambas figuras del entretenimiento.

cómo que Mario Hart estaría saliendo con Paloma Fiuza??? o sea, tanto luchaba por el comunismo, pero no lucho por su matrimonio 😭😔 pic.twitter.com/EC8zp5AZhL — emilio (@Uncafecommie) May 5, 2026

El intercambio, marcado por bromas y comentarios ligeros, fue rápidamente replicado por páginas de espectáculos y usuarios, quienes avivaron las especulaciones sobre un eventual romance.

El contexto de estas declaraciones coincide con los recientes rumores sobre el distanciamiento entre Mario Hart y Korina Rivadeneira. Un saludo de cumpleaños considerado frío por los seguidores de la pareja reforzó las versiones de una posible ruptura.

Mientras Hart celebró sus 39 años con mensajes reflexivos en redes sociales, Rivadeneira publicó un breve saludo: “Feliz cumple, feliz vida, bendiciones, salud y felicidad por siempre”, lo que generó comentarios por la ausencia de expresiones afectivas.

Hasta el momento, ni Mario Hart ni Paloma Fiuza se han pronunciado sobre las especulaciones surgidas tras los comentarios de Dreyfus.