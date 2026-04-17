Mario Hart cumplió 39 años y lo celebró con una emotiva publicación en redes sociales, donde compartió imágenes de su infancia. Pese al post, lo que más llamó la atención de todos fue el mensaje de Korina Rivadeneira, quien utilizó sus stories para felicitar al padre de sus hijos.

El mensaje de la modelo venezolana sorprendió a muchos y despertó nuevamente los rumores en torno al posible distanciamiento que atravesaría la pareja, ya que, lejos de tener un mensaje llamándolo “amor”, fue más un saludo sin romanticismo.

“Feliz cumpleaños, campeón de campeones. Que Dios te siga dando bendiciones y que seas muy feliz”, compartió Korina Rivadeneira en sus stories de Instagram, acompañando el texto con una fotografía del piloto a bordo de una embarcación.

Korina dedica saludo de cumpleaños a Mario Hart.

Por si fuera poco, la falta de calificativos románticos también se destacó en el comentario de Korina Rivadeneira en el emotivo post de Mario Hart. La también exconductora de “Desvelados” escribió: “Feliz cumple, feliz vida, bendiciones, salud y felicidad por siempre”.

El mensaje de Korina Rivadeneira se sumó al de otros famosos como María Pia Copello, Micheille Soifer, Ismael La Rosa y más; sin embargo, muchos fans del piloto resaltaron la “frialdad” del mensaje que publicó la modelo venezolana, especulando que ya no mantiene una relación sentimental con Mario Hart.

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“Ese saludito me dio ganas de volverme a meter a la cama y taparme con doble cubrecama porque sentí un terrible frío”, “Cualquiera dice feliz cumple, amor. La pasaremos de lo mejor con nuestros hijos. Muy frío el saludo, cori”, “Ya están separados”, son algunos comentarios de los seguidores de la pareja.

Como se recuerda, Mario Hart y Korina Rivadeneira se encontrarían separados desde hace algunos días. Un programa de espectáculos difundió imágenes que revelarían que la pareja ya no vive en el mismo hogar y que sus rutinas han cambiado. Hasta el momento ninguno ha decidido confirmar o negar su separación.