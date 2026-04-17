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Mario Hart brindó una reveladora entrevista a Verónica Linares en su canal de YouTube. (Instagram)
Mario Hart brindó una reveladora entrevista a Verónica Linares en su canal de YouTube. (Instagram)
Por Redacción EC

Mario Hart cumplió 39 años y lo celebró con una emotiva publicación en redes sociales, donde compartió imágenes de su infancia. Pese al post, lo que más llamó la atención de todos fue el mensaje de Korina Rivadeneira, quien utilizó sus stories para felicitar al padre de sus hijos.

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