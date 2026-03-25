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La pareja cumplirá nueve años de matrimonio el próximo 22 de abril | Foto: Instagram (Captura)
La pareja cumplirá nueve años de matrimonio el próximo 22 de abril | Foto: Instagram (Captura)
Por Redacción EC

En medio de los rumores sobre una posible separación, la modelo venezolana Korina Rivadeneira aclaró que se encuentra bien junto a su esposo, el piloto peruano Mario Hart, agregando que no compartirán detalles de su vida privada.

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