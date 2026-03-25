En medio de los rumores sobre una posible separación, la modelo venezolana Korina Rivadeneira aclaró que se encuentra bien junto a su esposo, el piloto peruano Mario Hart, agregando que no compartirán detalles de su vida privada.

“Mario y yo hemos decidido no hablar de nuestra vida privada. Lo único que puedo decir es que estamos tranquilos, que todo está tranquilo”, declaró en "Amor y Fuego", buscando frenar las versiones que aseguraban que ambos ya vivirían en domicilios separados.

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Las especulaciones aumentaron tras la falta de actividad juntos en sus redes sociales, donde antes compartían su día a día con frecuencia. Sobre esto, Rivadeneira explicó que su cambio de hábitos responde a una estrategia de protección personal.

“Hace mucho tiempo que no publico casi nada personal; comparto muy pocas cosas sobre los niños y principalmente contenido de trabajo. A lo largo de nuestra relación ha habido muchas especulaciones, y la mayoría no han sido ciertas”, aclaró.

Korina Rivadeneira y Mario Hart celebraron ocho años de matrimonio el 22 de abril | Foto: Instagram (@rivadeneirak)

Por su parte, Hart ha mantenido una postura ambigua en días recientes. Aunque no confirmó ningún distanciamiento, reconoció que ninguna relación es perfecta.

“Es un tema privado que tenemos todo el derecho de mantener así. Los matrimonios pasan por crisis… lo normal es que haya altibajos”, sostuvo el piloto.

Rivadeneira fue enfática al pedir que no se saquen conclusiones basadas en información que ella no ha confirmado. “Estás dando por hecho algo que yo no he dicho”, aseguró.

Finalmente, la modelo adelantó que, de existir alguna noticia relevante sobre su futuro familiar, esta será comunicada mediante sus canales oficiales.

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