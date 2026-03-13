Desde hace casi nueve años de matrimonio, Mario Hart y Korina Rivadeneira se han mostrado como una de las parejas más sólidas del medio del espectáculo nacional, mientras cada uno se enfoca en sus proyectos personales. De hecho, fruto de su relación tienen dos hijos, quienes suelen aparecer en las redes sociales de la pareja. Sin embargo, en los últimos días, la venezolana y el exchico reality han estado en el ojo público, tanto de los medios como de los espectadores, por una presunta separación. Esta inesperada noticia se originó en el programa ‘Amor y fuego’, luego de que se comentara sobre una presunta crisis en la relación de los personajes públicos. De esta manera, el popular piloto de carreras no dudó en salir a referirse sobre las especulaciones y dejar entrever una inestabilidad amorosa. Por su parte, sus seguidores esperan con mucho entusiasmo que esta posible tensión matrimonial sea superada pronto, principalmente por el bienestar de sus pequeños. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ SE SABE SOBRE UNA POSIBLE CRISIS MATRIMONIAL ENTRE KORINA RIVADENEIRA Y MARIO HART?

Luego de que el programa de espectáculos ‘Amor y fuego’ revelara que la historia de amor entre Mario Hart y Korina Rivadeneira habría llegado a su fin, el expresentador de ‘Mande quien mande’ salió al frente para aclarar las especulaciones que lo han mantenido en el ojo público. En declaraciones para ‘América hoy’, el piloto de carreras fue claro al señalar que los matrimonios atraviesan etapas muy complicadas, por lo que fue muy enfático al afirmar que la felicidad no es constante en una relación. En cuanto a las razones por las que no se muestran juntos en redes sociales, el exchico reality explicó que, junto a la madre de sus hijos, optaron por mantener en privado sus problemas familiares para evitar la exposición pública, negando por ahora una ruptura amorosa.

“Los matrimonios están llenos de crisis. No todo es felicidad. Sería lindo, pero te mentiría si te digo que hay matrimonios felices todo el tiempo. Lo normal es que haya estos altibajos. Es parte de la convivencia al formar una familia. Es un poco el negocio de las redes: uno deja de ver algo y empiezan a tejerse historias. La verdad es que nuestros temas familiares, desde hace un tiempo, hemos decidido mantenerlos en privado, pero lo que te puedo decir es que estamos tranquilos. Es un tema privado. Creo que tenemos todo el derecho de mantenerlo así y, como les digo, si en algún momento tenemos que comunicar o anunciar algo, nos encargaremos nosotros, como dos personas responsables, de hacerlo“, contó Hart.

¿CÓMO INICIÓ LA HISTORIA DE AMOR ENTRE MARIO HART Y KORINA RIVADENEIRA?

La pareja, que hoy enfrenta cuestionamientos, inició su historia en 2013 como amigos, pero no fue hasta 2017 cuando oficializaron su amor en ‘Esto es Guerra’. Su compromiso fue tan repentino que se casaron por la vía civil en Huaral solo dos meses después de confirmar su noviazgo, un evento que Hart describió en su momento diciendo que se encontraba “enamorado y mantenía una relación sentimental con la modelo”. No obstante, aquel matrimonio civil fue invalidado por la justicia en 2021 debido a fallos administrativos, y aunque formaron una familia con dos hijos, el nuevo enlace legal nunca se concretó, según recoge Infobae.