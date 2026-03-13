Por Redacción EC

Desde hace casi nueve años de matrimonio, Mario Hart y Korina Rivadeneira se han mostrado como una de las parejas más sólidas del medio del espectáculo nacional, mientras cada uno se enfoca en sus proyectos personales. De hecho, fruto de su relación tienen dos hijos, quienes suelen aparecer en las redes sociales de la pareja. Sin embargo, en los últimos días, la venezolana y el exchico reality han estado en el ojo público, tanto de los medios como de los espectadores, por una presunta separación. Esta inesperada noticia se originó en el programa ‘Amor y fuego’, luego de que se comentara sobre una presunta crisis en la relación de los personajes públicos. De esta manera, el popular piloto de carreras no dudó en salir a referirse sobre las especulaciones y dejar entrever una inestabilidad amorosa. Por su parte, sus seguidores esperan con mucho entusiasmo que esta posible tensión matrimonial sea superada pronto, principalmente por el bienestar de sus pequeños. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.