Resumen

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Korina Rivadeneira y Mario Hart despejan rumores de ruptura con tierno video juntos. (Foto: Instagram / Korina Rivadeneira)
Korina Rivadeneira y Mario Hart despejan rumores de ruptura con tierno video juntos. (Foto: Instagram / Korina Rivadeneira)
Por Redacción EC

Luego de varias semanas marcadas por rumores de una presunta separación, Korina Rivadeneira y Mario Hart volvieron a captar la atención de sus seguidores en redes sociales al mostrarse juntos en una tierna escena. La pareja compartió un momento familiar que fue interpretado por sus seguidores como una señal de estabilidad en su relación.

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