Luego de varias semanas marcadas por rumores de una presunta separación, Korina Rivadeneira y Mario Hart volvieron a captar la atención de sus seguidores en redes sociales al mostrarse juntos en una tierna escena. La pareja compartió un momento familiar que fue interpretado por sus seguidores como una señal de estabilidad en su relación.

Las especulaciones sobre una posible ruptura habían cobrado fuerza en los últimos días, alimentadas por la ausencia de publicaciones en conjunto y algunas apariciones públicas por separado. Incluso, comentarios en redes y situaciones familiares avivaron las dudas sobre su matrimonio.

Sin embargo, esta reciente aparición conjunta llega para poner fin a los rumores. Ambos se dejaron ver en un ambiente cercano y afectuoso, protagonizando una escena que rápidamente se volvió viral entre sus seguidores, ya que habrían pasado la Semana Santa juntos, al lado de sus hijos.

Korina y Mario compartieron momentos en familia durante Semana Santa. (Foto: Captura Instagram / Korina Rivadeneira)

“Ojalá regresen, linda parejita, bella familia”, fue el mensaje de uno de sus seguidores en redes sociales, donde muchos esperan ver más contenido de la pareja.

Cabe recordar que, en medio de la ola de rumores, tanto Korina Rivadeneira como Mario Hart optaron por mantener la discreción y no dar detalles. La venezolana fue la única que habló en su momento y aseguró que su relación estaba “tranquila”, pero evitó dar mayores luces de su matrimonio.

Por su parte, el piloto también se pronunció semanas atrás, señalando que los temas personales forman parte del ámbito privado. Además, reconoció que, como toda pareja, atraviesan altibajos. Eso sí, no confirmó una separación.

Korina Rivadeneira y Mario Hart despejan rumores del fin de su matrimonio. (Foto: Instagram)

De esta manera, Korina Rivadeneira y Mario Hart buscarían dejar atrás la polémica en torno a su supuesta separación y estarían dispuestos a mostrar una imagen más familiar, donde predomine el bienestar de sus hijos.