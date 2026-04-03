Por Redacción EC

Pablo Villanueva, conocido artísticamente como ‘Melcochita’, es uno de los artistas más multifacéticos en el medio peruano, con una trayectoria que abarca desde la música y la salsa hasta la comedia. Aunque, desde hace algunas semanas su nombre se mantiene en los principales medios de espectáculos, y no precisamente por algún logro artístico, sino por una serie de conflictos que lo involucra junto a su aún esposa, Monserrat Seminario. A pesar de que parecía que las aguas se habían calmado y ya no existían más señalamientos entre ambas partes, una nueva polémica se abrió, esta vez involucrando a sus menores hijas. Y es que, en esta oportunidad, se conoció que la norteña solicitó una pensión para sus hijas de S/ 20 000 al cómico peruano, así como negarse darle la tenencia compartida. Por ello, en medio de estos cuestionamientos familiares, Susan Villanueva y el sonero salieron al frente para aclarar algunos puntos y evitar mayores especulaciones. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.