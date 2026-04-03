Pablo Villanueva, conocido artísticamente como ‘Melcochita’, es uno de los artistas más multifacéticos en el medio peruano, con una trayectoria que abarca desde la música y la salsa hasta la comedia. Aunque, desde hace algunas semanas su nombre se mantiene en los principales medios de espectáculos, y no precisamente por algún logro artístico, sino por una serie de conflictos que lo involucra junto a su aún esposa, Monserrat Seminario. A pesar de que parecía que las aguas se habían calmado y ya no existían más señalamientos entre ambas partes, una nueva polémica se abrió, esta vez involucrando a sus menores hijas. Y es que, en esta oportunidad, se conoció que la norteña solicitó una pensión para sus hijas de S/ 20 000 al cómico peruano, así como negarse darle la tenencia compartida. Por ello, en medio de estos cuestionamientos familiares, Susan Villanueva y el sonero salieron al frente para aclarar algunos puntos y evitar mayores especulaciones. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ DIJO ‘MELCOCHITA’ SOBRE LA PENSIÓN QUE SOLICITA MONSERRAT SEMINARIO?

En una edición de ‘Magaly TV La Firme’, se hizo publico la pensión que solicita Monserrat Seminario para sus menores hijas. De acuerdo con el popular cómico, su expareja le pide una pensión mensual de S/ 20 000, la cual cubriría ciertas necesidades básicas de sus pequeñas; sin embargo, dejó en claro que no cuenta con los recursos económicos suficientes para cubrir el monto, argumentando su avanzada edad. De esta manera, el también sonero rechazó la postura de la madre de sus hijas y no dudó en mandarla a trabajar. “Claro que tiene que trabajar, sacarse la mie***. Irse a la avenida Arequipa, no sé, a vender frutas seguro”, expresó.

Por su parte, Susan Villanueva, hija del cómico Pablo Villanueva, avivó aún más la polémica al revelar que la norteña negó otorgarle la tenencia compartida a su padre. Además, indicó que Monserrat pidió que él visite a sus hijas una vez por semana en su domicilio y bajo su supervisión, generando el rechazo de la propuesta. Eso no es todo, Susan sostuvo que el comediante propuso otorgarle una manutención de S/ 1 000 todos los meses exclusivamente para los alimentos, aunque señaló que él ya viene cumpliendo con el pago de las cuotas del hogar. “Ella pidió que mi papá vaya una vez por semana a su casa bajo su presencia como si mi papá fuera un criminal. Ella ha dicho que él es demasiado anciano y que él no puede cuidarse ni él mismo, entonces cómo va a esperar que el hombre de 90 años le de S/ 20 000″, criticó.

¿QUÉ DIJO ‘MELCOCHITA’ SOBRE LA FALTA DE APOYO QUE NO TUVO MANOLO ROJAS?

En una edición de ‘América hoy’, estuvo como invitado ‘Melcochita’ para referirse sobre su amistad y trayectoria compartida con Manolo Rojas durante décadas. Sin embargo, no dejó pasar el momento para cuestionar al programa de América TV y otros medios por la falta de apoyo que no tuvo en su momento con un tema musical llamado ‘Papá Dios es salsero’. De acuerdo con Pablo Villanueva, la canción no tuvo la difusión y respaldo que se esperaba en el país, mientras que en en otras partes si era reproducido. De esta manera, el sonero consideró que su amigo habría estado feliz si su tema hubiera sonado en la radio o la televisión en vida, y no recién ahora tras su fallecimiento.

“Aunque se molesten, es la verdad… No hay apoyo al artista nacional de todas las difusoras de la radio. En el extranjero, a veces le pasaba los videos a Manolo que pasaban en Estados Unidos, en discotecas donde yo iba… y en el Perú no. Él se hubiese sentido contento si lo hubiesen transmitido en la radio o ustedes. Esperar casualmente que fallezca para que pasen que fue compositor, que es un gran video… porque ya no lo ve”, sostuvo ‘Melcochita’, visiblemente fastidiado.