El futbolista Pedro Aquino fue el protagonista de una nueva polémica tras ser captado ingresando a la vivienda de una mujer que no es su esposa. El programa “Magaly TV, la firme” difundió imágenes del jugador de Alianza Lima en la vivienda de Raiza Martínez, más conocida como ‘La Chocolatita’.

El programa conducido por Magaly Medina presentó un informe en el que se ve al jugador blanquiazul llegando hasta el distrito de Surquillo para visitar a Raiza Martínez, mujer con quien habría sido infiel a su esposa.

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Según el reportaje, Pedro Aquino llegó al inmueble el pasado 28 de abril, alrededor de las 7:45 a. m., antes de entrenar con su club. Las cámaras registraron que permaneció en el lugar aproximadamente 12 minutos antes de retirarse, un detalle que generó diversas interpretaciones.

Pedro Aquino es captado ingresando a la casa de una modelo antes de irse a entrenar. (Foto: Captura de video / "Magaly TV, la firme")

La mujer involucrada fue identificada como Raiza Martínez, creadora de contenido para adultos y conocida como ‘La Chocolatita’. En entrevista con “Magaly TV, la firme”, la joven confirmó el encuentro y aseguró que mantiene comunicación con el futbolista desde el pasado 30 de diciembre del 2025.

“Fue algo rápido, me tenía ganas, de todas maneras”, afirmó Rayza Martínez, al referirse a la breve visita del jugador.

“Me pidió fotos más sensuales, sin nada, lo volví loco, parecía que tenía horas específicas. Me decía que podía bien temprano o me escribía bien tarde, plan 11:30 de la noche”, relató ‘La Chocolatita’ en una entrevista para el citado programa.

Pedro Aquino es captado ingresando a la casa de una modelo antes de irse a entrenar. (Foto: Captura de video / "Magaly TV, la firme")

Cabe recordar que Pedro Aquino está casado con Katherine Fernández, con quien mantiene un matrimonio de más de una década y tres hijos. Tras darse a conocer las imágenes, Fernández anunció el fin de su relación con el futbolista.

Por su parte, Pedro Aquino ha optado por el silencio y no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las imágenes que lo involucran en un presunto acto de infidelidad.