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Pedro Aquino es captado ingresando a la casa de una modelo antes de irse a entrenar. (Foto: Composición / Captura de video de "Magaly TV, la firme" - GEC)
Pedro Aquino es captado ingresando a la casa de una modelo antes de irse a entrenar. (Foto: Composición / Captura de video de "Magaly TV, la firme" - GEC)
Por Redacción EC

El futbolista Pedro Aquino fue el protagonista de una nueva polémica tras ser captado ingresando a la vivienda de una mujer que no es su esposa. El programa “Magaly TV, la firme” difundió imágenes del jugador de Alianza Lima en la vivienda de Raiza Martínez, más conocida como ‘La Chocolatita’.

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