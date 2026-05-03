Magaly Medinacompartió detalles de su vida personal durante un viaje por Estados Unidos y México junto a su esposo Alfredo Zambrano. En una reciente entrevista, la conductora de televisión reveló el costoso regalo que le dio a su compañero de vida por su cumpleaños.
Magaly Medinacompartió detalles de su vida personal durante un viaje por Estados Unidos y México junto a su esposo Alfredo Zambrano. En una reciente entrevista, la conductora de televisión reveló el costoso regalo que le dio a su compañero de vida por su cumpleaños.
En una entrevista con el diario Trome, la conductora del programa “Magaly TV, la firme”evito responder temas judiciales, y precisó que su atención está enfocada en temas familiares e importantes como la celebración de graduación de la hija deZambrano y el cumpleaños de su esposo.
“Decidí acompañar a mi esposo a la graduación de su hija, ¿Cómo podía perdérmelo? Además, él eligió celebrar su cumpleaños junto a sus amigos en Aguascalientes, donde veríamos a Andrés Roca Rey, nuestro torero que tuvo un percance en la Feria de Sevilla y ya no podrá venir. Igual decidimos viajar porque yo no conocía Guadalajara”, dijo Magaly Medina.
Con motivo de festejar el onomástico de Alfredo Zambrano, celebrado el pasado 2 de mayo, la conductora de televisión sorprendió a su esposo con un exclusivo regalo. “Ya le di su regalo adelantado, un abrigo de vicuña y cashmere que llevó a la graduación de su hija”.
Además, fue consultada si el viaje formaba parte del regalo, inmediatamente Magaly Medina aclaró que “no”, ya que su esposo es quien siempre regala los viajes, y afirmó que aún tiene pendiente otro regalo.
En esa misma línea, Medina adelantó que junto a su esposo evalúan realizar una renovación de votos matrimoniales, esta vez con motivo de sus próximos diez años de relación. La ceremonia, según indicó, podría llevarse a cabo durante un fin de semana especial.
“Este año, que cumplimos diez años de casados, estamos pensando en hacer otra renovación de votos, como la que hicimos a los cinco años, que fue en Cartagena”, comentó Magaly Medina.
Luis Fernando Rodríguez sorprende a Yahaira Plasencia con un bolso icónico de marca valorizado en 15,250 soles por su cumpleaños. El regalo romántico, con candado grabado, marca el cambio en sus celebraciones: de fiestas extravagantes a momentos íntimos. Incluye detalles de ensalada rusa y mesa preparada.