Magaly Medina compartió detalles de su vida personal durante un viaje por Estados Unidos y México junto a su esposo Alfredo Zambrano. En una reciente entrevista, la conductora de televisión reveló el costoso regalo que le dio a su compañero de vida por su cumpleaños.

En una entrevista con el diario Trome, la conductora del programa “Magaly TV, la firme” evito responder temas judiciales, y precisó que su atención está enfocada en temas familiares e importantes como la celebración de graduación de la hija de Zambrano y el cumpleaños de su esposo.

“Decidí acompañar a mi esposo a la graduación de su hija, ¿Cómo podía perdérmelo? Además, él eligió celebrar su cumpleaños junto a sus amigos en Aguascalientes, donde veríamos a Andrés Roca Rey, nuestro torero que tuvo un percance en la Feria de Sevilla y ya no podrá venir. Igual decidimos viajar porque yo no conocía Guadalajara”, dijo Magaly Medina.

Con motivo de festejar el onomástico de Alfredo Zambrano, celebrado el pasado 2 de mayo, la conductora de televisión sorprendió a su esposo con un exclusivo regalo. “Ya le di su regalo adelantado, un abrigo de vicuña y cashmere que llevó a la graduación de su hija”.

Además, fue consultada si el viaje formaba parte del regalo, inmediatamente Magaly Medina aclaró que “no”, ya que su esposo es quien siempre regala los viajes, y afirmó que aún tiene pendiente otro regalo.

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En esa misma línea, Medina adelantó que junto a su esposo evalúan realizar una renovación de votos matrimoniales, esta vez con motivo de sus próximos diez años de relación. La ceremonia, según indicó, podría llevarse a cabo durante un fin de semana especial.

Magaly Medina junto a la hija de Alfredo Zambrano durante su graduación. (Foto: Instagram / @magalymedinav)

“Este año, que cumplimos diez años de casados, estamos pensando en hacer otra renovación de votos, como la que hicimos a los cinco años, que fue en Cartagena”, comentó Magaly Medina.