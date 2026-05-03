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Magaly Medina celebra cumpleaños de su esposo con lujoso regalo. (Foto: Instagram / @magalymedinav)
Magaly Medina celebra cumpleaños de su esposo con lujoso regalo. (Foto: Instagram / @magalymedinav)
Por Redacción EC

Magaly Medina compartió detalles de su vida personal durante un viaje por Estados Unidos y México junto a su esposo Alfredo Zambrano. En una reciente entrevista, la conductora de televisión reveló el costoso regalo que le dio a su compañero de vida por su cumpleaños.

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