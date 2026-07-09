Onelia Molina sigue dando muestras de que su relación con Kevin Díaz va por buen camino. A través de sus redes sociales, la integrante de “Esto es guerra” reveló que decidió dar un paso importante en la historia de su romance al presentar a su pareja ante sus padres.

En una reciente declaración, la también odontóloga reveló que invitó a Kevin Díaz al cumpleaños de su madre, donde conoció, por primera vez, a gran parte de su familia. Según dijo, el chico reality dejó una buena impresión entre sus seres queridos.

“Mi mamá vino a Lima y la pasamos lindo en familia. Kevin fue bien recibido, es extrovertido, carismático y caballero”, contó Molina, quien se mostró tranquila por la imagen que presentó su pareja ante los diversos miembros que conforman su hogar.

“Estuvo hablando con mi papá, con mi hermano. Ven que me trata con cariño, con mucho respeto”, agregó la integrante de ‘EEG’, explicando que Kevin Díaz aprovechó la reunión para entablar comunicación con los hombres de su hogar.

De esta manera, Onelia Molina dejó en claro que su relación con Kevin Díaz atraviesa un lindo momento de estabilidad. El gran paso de presentarlo ante su familia ha dejado satisfecha a la modelo, quien espera que su romance con el modelo venezolano continúe por buen camino.

Onelia confirma su relación

Onelia Molina confirmó que atraviesa una nueva etapa en su vida sentimental. La integrante de “Esto es guerra” oficializó su relación con el modelo venezolano Kevin Díaz, su compañero en el reality, poniendo fin a los rumores que surgieron en las últimas semanas tras ser vistos juntos en varias ocasiones.

Onelia confirma su relación con Kevin Díaz. (Foto: Captura de video / "Esto es guerra"

“Sí, creo que no es novedad, desde el viaje a Colombia es como que nos hemos dado una oportunidad de salir y conocernos un poco más… Creo que es paso a paso, poco a poco, mírame ahora estoy intentando conocer a alguien y estoy conociendo”, declaró hace algunos días.