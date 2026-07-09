Onelia Molina da un paso importante en su relación con Kevin Díaz al presentarle a sus padres. (Foto: Instagram / @oneliamolina_ - @kevinnoriel23)
Onelia Molina da un paso importante en su relación con Kevin Díaz al presentarle a sus padres. (Foto: Instagram / @oneliamolina_ - @kevinnoriel23)
Por Redacción EC

Onelia Molina sigue dando muestras de que su relación con Kevin Díaz va por buen camino. A través de sus redes sociales, la integrante de “Esto es guerra” reveló que decidió dar un paso importante en la historia de su romance al presentar a su pareja ante sus padres.

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