Onelia Molina y Kevin Díaz sorprendieron a sus seguidores al protagonizar un romántico beso durante un reto de actuación en “Esto es guerra”. Los chicos reality no tuvieron reparos en dar una nueva muestra de su cercanía al darse un apasionado beso que dejó con la boca abierta a sus compañeros.
En la edición del lunes 18 de mayo, la modelo y también odontóloga se mostró inicialmente en contra de protagonizar una situación que la vincule con su amigo; sin embargo, accedió al final y se dio un apasionado beso con Kevin Díaz.
Como parte del reto de actuación, ambos se mostraron bastante cercanos e hicieron gala de su amistad hasta que Kevin Díaz se acercó más para darle un beso a Onelia Molina, quien lejos de rechazar el gesto, accedió a unir sus labios con los de su amigo.
“Somos profesionales”, dijo Kevin Díaz tras el apasionado beso que se dio con Onelia Molina. Cabe resaltar que ambos integrantes de “Esto es guerra” se han mostrado bastante cercanos y siempre han resaltado que mantienen una sólida amistad.
Por si fuera poco, ambos han preferido no dar mayores detalles de su cercanía, pero han sido captados compartiendo de gratos momentos en más de una oportunidad e incluso han viajado juntos, hecho que refuerza su vínculo.
En una reciente entrevista para el programa “América Hoy”, Kevin Díaz fue consultado directamente sobre los rumores de un presunto romance con Onelia Molina. Según dijo, ambos mantienen una sólida amistad.
“Onelia es una excelente chica. Te podría decir que es para mí, la tengo acá como que en un pedestal. La admiro muchísimo, es una persona a la que le tengo mucho aprecio”, comentó Diaz.
“Sé muchas cosas de su vida, como amigo, confidente, que soy de ella. Entonces siento que decir que es una persona que sería como que me gusta está de más, porque yo la quiero como una amiga, al igual que ella... No”, añadió, dejando en claro que solo lo une una fuerte amistad con Molina.
