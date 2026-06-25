Los recientes terremotos que se registraron en Venezuela preocuparon a muchos en Perú, incluida Korina Rivadeneira, quien expresó su preocupación en redes sociales. En un primer mensaje, la exchica reality reveló que no había podido comunicarse con su padre y su tía que viven en dicho país; sin embargo, una hora más tarde, confirmó que estaban fuera de peligro.

Tras vivir un gran susto, Korina Rivadeneira recurrió a su cuenta oficial de Instagram para compartir un extenso mensaje en el que pide oraciones para sus compatriotas, quienes sufrieron el impacto de fuertes terremotos el pasado miércoles 24 de junio.

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En su mensaje, Korina Rivadeneira explicó que vivió un momento de mucha angustia al no tener información sobre sus parientes que viven en Venezuela y que se solidariza con la gente que vive la misma o una situación peor.

“Pasé casi una hora sin saber nada de mi papá ni de mi tía. Una hora que se sintió eterna. Mirar el teléfono una y otra vez, esperar una respuesta, imaginar escenarios. Gracias a Dios pude saber que están bien”, empezó diciendo Korina en su publicación de Instagram.

“Pero esa angustia me hizo pensar en tantas familias venezolanas que esta noche siguen esperando una llamada, una noticia o simplemente la tranquilidad de saber que sus seres queridos están a salvo… Hagamos una oración por Venezuela, por quienes tienen miedo… Que Dios cuide a Venezuela, proteja a sus familias y acompañe a cada persona que esta noche necesita sentir que no está sola”, agregó en su extenso mensaje.

Además del mensaje principal, la también influencer aprovechó la descripción de su post para pedir comprensión hacia los ciudadanos venezolanos que viven fuera de su país y tienen familia afectada por la emergencia. “Les pido un poco de empatía”, resaltó en su publicación.

Korina Rivadeneira se pronuncia tras terremoto en su país: “Que Dios cuide a Venezuela”. (Foto: Instagram / @rivadeneirak)

Como era de esperarse, el mensaje de Korina Rivadeneira tuvo un impacto positivo entre sus seguidores y muchos compañeros de televisión se hicieron presente en los comentarios para respaldar su iniciativa. Gina Yangali, Rebeca Escribens, Katia Condos y más se animaron a mostrar su apoyo.