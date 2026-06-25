Recomendaciones ante un sismo de gran magnitud. (Foto: Andina)
Recomendaciones ante un sismo de gran magnitud. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Tras los dos movimientos telúricos que remecieron Venezuela el pasado miércoles 24 de junio, es importante recordar que Perú se ubica en una zona de alto movimiento sísmico. Se debe tomar en cuenta diversas recomendaciones sobre lo que debes hacer en caso de un sismo.

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