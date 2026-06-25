Tras los dos movimientos telúricos que remecieron Venezuela el pasado miércoles 24 de junio, es importante recordar que Perú se ubica en una zona de alto movimiento sísmico. Se debe tomar en cuenta diversas recomendaciones sobre lo que debes hacer en caso de un sismo.
Tras los dos movimientos telúricos que remecieron Venezuela el pasado miércoles 24 de junio, es importante recordar que Perú se ubica en una zona de alto movimiento sísmico. Se debe tomar en cuenta diversas recomendaciones sobre lo que debes hacer en caso de un sismo.
Perú se encuentra ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una región altamente sísmica. Esta condición convierte al país en una zona vulnerable a movimientos telúricos de diversa intensidad.
Aunque que no podemos predecir cuándo ocurrirá un movimiento telúrico como los últimos en la región, si podemos tomar precauciones. Es importante estar preparados antes, durante y después de un fuerte sismo, así que ten en cuenta las siguientes recomendaciones.
¿Qué hacer antes de un sismo?
Identifica qué objetos podrían ser peligrosos ante un sismo. Por ejemplo, objetos que se cuelgan en paredes o techos (cuadros, espejos, lámparas, etc.)
Realiza simulacros con los miembros de tu familia, en el colegio y en el trabajo, esto ayudará a reconocer fácilmente las rutas de evacuación y las zonas seguras ante cualquier emergencia.
Prepara una mochila de emergencia que contenga agua, alimentos no perecibles, abrigo, una linterna, radio a pilas, un silbato y botiquín. El contenido de las mochilas dependerá de las necesidades de cada familia.
La mochila de emergencia debe estar en un lugar de fácil acceso.
Revisa si el inmueble está habitable. Si es posible, corta el suministro de luz, agua o gas, a fin de evitar incendios o inundaciones.
Acude al punto de encuentro definido por tu distrito, recibirás atención médica.
Utiliza sólo linternas, no encienda fósforos o velas, podría correr el riesgo de existir una fuga de gas.
Recuerda que luego de un terremoto o sismo, es clave contactar de inmediato a los servicios de emergencia para recibir ayuda o reportar situaciones de riesgo. El número 116 del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú atiende incendios, rescates y personas atrapadas; el 105 de la Policía Nacional del Perú permite solicitar apoyo de seguridad y control en zonas afectadas.
También al 106 del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) que brinda atención médica gratuita las 24 horas. Además, la Cruz Roja Peruana puede ser contactada al 115 para asistencia humanitaria en emergencias.
El terremoto que sacudió este miércoles 24 de junio a Venezuela fue revisado al alza por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que lo elevó a una magnitud de 7,5, mientras las autoridades locales evalúan los daños y posibles víctimas tras el fuerte sismo que se sintió en varias regiones del país. (EFE)