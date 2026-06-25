Tras los dos movimientos telúricos que remecieron Venezuela el pasado miércoles 24 de junio, es importante recordar que Perú se ubica en una zona de alto movimiento sísmico. Se debe tomar en cuenta diversas recomendaciones sobre lo que debes hacer en caso de un sismo.

Perú se encuentra ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una región altamente sísmica. Esta condición convierte al país en una zona vulnerable a movimientos telúricos de diversa intensidad.

Un sismo de regular intensidad tuvo lugar esta tarde en Chilca. (Foto: Composición Gestión MIX)

Aunque que no podemos predecir cuándo ocurrirá un movimiento telúrico como los últimos en la región, si podemos tomar precauciones. Es importante estar preparados antes, durante y después de un fuerte sismo, así que ten en cuenta las siguientes recomendaciones.

¿Qué hacer antes de un sismo?

Identifica qué objetos podrían ser peligrosos ante un sismo . Por ejemplo, objetos que se cuelgan en paredes o techos (cuadros, espejos, lámparas, etc.)

. Por ejemplo, objetos que se cuelgan en paredes o techos (cuadros, espejos, lámparas, etc.) Realiza simulacros con los miembros de tu familia, en el colegio y en el trabajo, esto ayudará a reconocer fácilmente las rutas de evacuación y las zonas seguras ante cualquier emergencia.

Prepara una mochila de emergencia que contenga agua, alimentos no perecibles, abrigo, una linterna, radio a pilas, un silbato y botiquín. El contenido de las mochilas dependerá de las necesidades de cada familia.

que contenga agua, alimentos no perecibles, abrigo, una linterna, radio a pilas, un silbato y botiquín. El contenido de las mochilas dependerá de las necesidades de cada familia. La mochila de emergencia debe estar en un lugar de fácil acceso.

Recuerda tener tu mochila de emergencias ante cualquier sismo.

¿Qué hacer durante un sismo?

Mantén la calma, de esta manera podrás evacuar fácilmente y ayudar a otras personas.

No utilices ascensores.

Aléjate de las ventanas y ubícate en zonas seguras.

Si te encuentras en la calle, aléjate de edificios, postes de luz, árboles y cables eléctricos.

¿Qué hacer después de un sismo?

Revisa si el inmueble está habitable. Si es posible, corta el suministro de luz, agua o gas, a fin de evitar incendios o inundaciones.

Acude al punto de encuentro definido por tu distrito, recibirás atención médica.

Utiliza sólo linternas, no encienda fósforos o velas, podría correr el riesgo de existir una fuga de gas.

Recuerda que luego de un terremoto o sismo, es clave contactar de inmediato a los servicios de emergencia para recibir ayuda o reportar situaciones de riesgo. El número 116 del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú atiende incendios, rescates y personas atrapadas; el 105 de la Policía Nacional del Perú permite solicitar apoyo de seguridad y control en zonas afectadas.

También al 106 del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) que brinda atención médica gratuita las 24 horas. Además, la Cruz Roja Peruana puede ser contactada al 115 para asistencia humanitaria en emergencias.