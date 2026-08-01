Un tenso momento se vivió este viernes en ‘Esto es Guerra’ luego de que Raúl Carpena protagonizara un cruce con Mathías Brivio durante un reto de canto, cuando el conductor interrumpió su interpretación de “Yo no nací para amar” al señalar que había cometido varios errores.
TE PUEDE INTERESAR
- Jefferson Farfán confirma que Magaly Medina le pagó reparación civil de S/ 350 000: “¿Estás asustada?”
- Giovanna Valcárcel asegura que no bajó a Daniela Darcourt del escenario en Barcelona
- Carlos Vílchez reflexiona sobre su papel de ‘La Carlota’: “Me ha dado enormes satisfacciones”
- Melissa Klug opina sobre Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr.: “No los veo juntos”
- Ale Fuller descarta retomar su relación con Pablo Heredia: “Esa etapa ya está cerrada”
Seguir temas