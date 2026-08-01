El integrante del 'reality' señaló que consideraba injusto que se interrumpiera su participación | Foto: América TV (Captura) / Composición EC
El integrante del 'reality' señaló que consideraba injusto que se interrumpiera su participación | Foto: América TV (Captura) / Composición EC
Por Redacción EC

Un tenso momento se vivió este viernes en ‘Esto es Guerra’ luego de que Raúl Carpena protagonizara un cruce con Mathías Brivio durante un reto de canto, cuando el conductor interrumpió su interpretación de “Yo no nací para amar” al señalar que había cometido varios errores.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.