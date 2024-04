Lo requiere con urgencia. Magaly Medina utilizó su programa de televisión para anunciar que ofrecerá una recompensa por el video de su famosa entrevista con el bailarín Alex Brocca, expareja de Ernesto Pimentel.

Es que, tras el reavivamiento de la polémica sobre el romance que tuvieron los artistas en los años 90, algunos usuarios de Internet, le pidieron a Medina compartir su opinión.

De ese modo, la conductora aseguró que no habló del tema ya que no tiene el material audiovisual disponible en sus archivos porque actualmente ese registro fílmico estaría en poder de Latina TV.

Por ese motivo, la conductora solicitó a su audiencia que, de tener en su poder alguna copia de la entrevista que le hizo a Broca a finales de los años 90, le hicieran llegar para su difusión.

“Si alguna persona tiene la entrevista, la grabó por A, B o X circunstancia: por favor llamen al 994 421 210, que es el chismefono, que habrá una recompensa para quien nos haga llegar esa entrevista”, advirtió la Urraca en su programa del 16 de abril.

Por otro lado, la presentadora de espectáculos aseguró que no existe registro digital de Alex Brocca en Internet, deslizando la posibilidad de que un hacker haya eliminado sus datos por encargo de un tercero.

“Esta entrevista tampoco existe en Google, en YouTube: no está. La hemos buscado en todos lados y parece que hubiera desaparecido del mundo virtual. Todo lo relacionado con Pimentel y Brocca ha desaparecido del mundo virtual, ¿bien raro no?”, comentó la comunicadora.

Tras ello, Medina comentó que cuando realizó la entrevista ella integraba el canal 2, ex Frecuencia Latina, por lo que se mostró segura de que recibiría una negativa por parte de la televisora.

“Y las entrevistas que hice en aquella época a Alex Brocca, se quedaron en Latina y por supuesto que Latina no me va a dar esa entrevista. La deben tener ahí bien guardada en sus archivos y bien fondeada. Nunca me la van a dar porque somos competidores en el mismo horario”, señaló.

Asimismo, Magaly aprovechó en deslindar y negar una posible amistad con Ernesto Pimentel, a quien ella dijo considerar como “una figura más de la farándula nacional” y que no pretende parcializarse a su favor.

Cabe precisar que Alex Brocca falleció el 28 de setiembre del 2004 tras una larga batalla contra el VIH-SIDA.