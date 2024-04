La presentadora de televisión Magaly Medina es nuevamente acusada de maltrato laboral, esta vez por el DJ Vico, quien trabajó con la comunicadora hasta el pasado lunes 8 de abril.

Mediante una entrevista con el diario La República, el experto en sonidos aseguró que su renuncia fue motivada por los malos tratos que Medina le brindaba.

Según Víctor Jesús, nombre de DJ Vico, el retornó al programa de Magaly en marzo de 2024, pero en la emisión del viernes 5 de abril, ocurrió un episodio lamentable que ofendió al especialista.

“No fue muy buena la experiencia (...) Detrás de cámara, antes de ingresar (en vivo) de 9.15 a 9.45 (de la noche) siempre hay una prueba de coordinación con el DJ”, relató al inicio.

Tras ello, complementó: “(...) Pero el día viernes que pasó, la cosa se inflamó totalmente porque fueron 45 a 40 minutos de gritos”.

Asimismo, el DJ Vico acusó a Magaly Medina de haber denigrado su oficio, comparándola despectivamente con el de un vendedor ambulante. “Incluso los días anteriores también venía haciendo lo mismo. Era una cosa ya chocante”, agregó.

Por otro lado, el artista comentó que no grabó los improperios de Magaly Medina, por lo que tampoco aseguró tomar acciones legales en contra de ella. En ese sentido, la comunicadora no se pronunció.

No es la primera vez que un DJ renuncia al programa de Magaly, es que en el 2022, el DJ Sergio Delgado también le dijo adiós a la Urraca por supuestos malos tratos.

CONOCE MÁS: Yahaira Plasencia responde a Magaly Medina por críticas a su rol como conductora de TV

DJ Vico se retira de “Magaly TV, la Firme”





La noticia del retiro de DJ Vico de “Magaly TV, la Firme” fue dada por el propio artista el lunes 8 de abril en sus redes sociales. “A partir de hoy dejo de trabajar con la señora Magaly Medina”, escribió.

Tras ello, el experto dijo: “Nos vemos en un próximo proyecto”, para luego asegurar que su salida se debe a que pretendía buscar paz mental.

Luego, escribió un mensaje dejando entrever que Magaly Medina habría minimizado su trabajo.

“El trabajo del DJ se respeta no es cualquier cosa es un trabajo honrado y respetado como cualquier tipo de trabajo no se le puede denigrar agradezco infinitamente su apoyo de todos ustedes nos vemos en un próximo proyecto televisivo Dios me los bendiga a todos y que en el trabajo, se sientan cómodos”, sentenció.

Ante la noticia, cantantes de la farándula como Yahaira Plascencia y el propio Sergio Delgado mostraron su apoyo hacia Vitor Jesús. “Eres grande amigo, sigue adelante (SIC)”, escribió la salsera. “Nunca dejes que nadie te pisotee jamás! Tus principios y valores siempre tienen que ser primero (SIC)”, le recalcó su colega.