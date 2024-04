El pasado 10 de abril, “El Gran Chef Famosos: El Restaurante” vivió su segunda noche de eliminación, donde el cantante Emilio Jaime, más conocido como Emil, la causa, se convirtió en el segundo eliminado tras no convencer al jurado con su preparación. En su despedida, prometió practicar mucho para regresar en un posible repechaje,

Tras anunciarse al cantante como el segundo eliminado de la temporada, el jurado se despidió con emotivas palabras y Emilio Jaime agradeció las muestras de afecto señalando que vivió una gran experiencia rodeado de gente maravillosa.

“La experiencia que me llevo es muy bonita. Me llevo a todos en el corazón. Lo que dicen aquí es verdad: uno entra y conoce a una familia de verdad. Es otra vibra, es otro ambiente. Me voy súper contento. Créanme que le he cogido un gusto a la cocina. Aunque no lo crean. Espero que esta experiencia no sea solo para un momento, sino para toda la vida”, señaló el cantante.

Antes de despedirse de la cocina de “El Gran Chef Famosos: El Restaurante”, Emilio Jaime prometió que seguirá practicando en su casa para volver en un posible repechaje y tentar la posibilidad de llevarse la Olla de oro.

“Yo creo que la vida te da segundas oportunidad y yo soy picón, así que voy a buscar mi revancha de todas maneras”, aseguró el exchico reality.

Como se sabe, en la segunda noche de eliminación de se enfrentaron Emilio Jaime, Mathías Brivio, Giovanna Valcárcel y Flavia Laos, siendo esta última la primera salvada al convencer el jurado con su Seco de asado de tira.

