La actriz cómica Zelma Gálvez tuvo una crisis de ansiedad, derivada en llanto, durante la emisión del 4 de abril en “El gran chef: Famosos”, programa del que participa como concursante.

Durante la realización del primer reto de la noche, el jurado exigió a los participantes que realicen distintos cortes técnicos tanto en verduras y pescados, con los cuales prepararían su segundo platillo.

Es por ello que, Gálvez tuvo que replicar los cortes brunoise, paisana, juliana y macedonia en sus ingredientes, pero no tuvo éxito, provocándole una profunda crisis de ansiedad y llanto en medio del set.

“Me siento muy frustrada, quería salir corriendo del canal. Tenía un ataque de ansiedad y quería salir corriendo del canal”, dijo la comediante tras escuchar la retroalimentación del jurado.

Aunque Giacomo Bocchio trató de animarla a que siga mejorando su técnica, Zelma aseguró que no se sentía en la capacidad de participar en el reality de Latina TV.

“La verdad que esto no es para mí. Me siento impotente de no poder haberlo hecho bien”, complementó entre lágrimas.

Finalmente, Gálvez no tuvo suerte y fue enviada a la primera noche de eliminación junto a la influencer Flavia Laos y los actores Brando Gallesi y Emilran Cossío.

No obstante, los cantantes Emilio Jaime y Lita Pezo lograron obtener su pase a la siguiente etapa del concurso.