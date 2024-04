Se fue. El cantante Emil Jaime se convirtió en el segundo eliminado de “El gran chef: Famosos” tras no convencer al jurado con sus preparaciones el pasado miércoles 10 de abril.

De ese modo, Jaime se une al actor Brando Gallesi como posibles famosos que busquen el repechaje en el reality de Latina TV.

No obstante, fueron los presentadores de televisión Mathías Brivio y Giovanna Valcárcel, así como la modelo y actriz Flavio Laos, quienes pudieron salvarse y pasar al siguiente nivel.

“La experiencia que me llevo es muy bonita. Me llevo a todos en el corazón. Lo que dicen aquí es verdad: uno entra y conoce a una familia de verdad. Es otra vibra, es otro ambiente. Me voy súper contento”, dijo el artista.

Todos los famosos tuvieron el reto de preparar dos platillos, los cuales eran crema de verduras con crutones y seco de asado de tira con frejoles y arroz.

El mensaje de Javier Masías para Emil Jaime





Tras conocer la sentencia eliminatoria de Emil Jaime, el evaluador de “El gran chef” Javier Masías destacó en el cantante su personalidad alegre.

“No entiendo por qué me alegra tanto que venga gente que no sabe cocinar. Pero cuando me olvido y te miro, entiendo que tu vibra es tan fuerte que puede mantener encendido todo este set”, dijo Masías.

Tras ello, complementó: “Y no me refiero a los incendios que has ocasionado, me refiero a una energía muy bonita y positiva”.

Actualmente, “El gran chef: Famosos” viene transmitiendo su séptima temporada. El programa sale al aire de lunes a viernes de las 7:45 de la noche y los sábados a las 9 p.m.