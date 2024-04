Cuando parecía que no iba a regresar más, ‘Patty Pichilingue’, personaje interpretado por Melissa Paredes, regresó a la serie “Al fondo hay sitio” para confrontar a Joel González (Erick Elera) tras dejarla plantada en el altar. En la misma ocasión, cuestionó duramente a la familia Gonzáles por no mostrarle su apoyo.

Todo sucedió luego que la familia de Patty empezara a perseguir a Joel por todo Lima en busca de venganza. Ante esto, la familia Gonzáles salió a defenderlo y se armó una breve disputa que fue detenida por la misma Patty, quien llegó a calmar a todos.

Pese a que llegó para salvar a Joel, Patty encaró a su exprometido y no tuvo reparos en recordarle que jamás lo perdonaría por haberla dejado plantada en el altar el día de su boda.

“Aquí nadie va a lastimar a Joel. No hagas que me arrepienta de salvarte la vida… Yo no voy contigo ni a la esquina. Ni siquiera quiero saber nada de ti, lo único que quiero es olvidarte para continuar con mi vida”, dijo Patty cuando Joel le pidió conversar a solas.

“Eso nunca, jamás, lo que mi hiciste no tiene perdón. Es más, sería una completa estúpida si vuelvo contigo después de tu desplante, después de lo que me hizo toda tu familia”, agregó Patty, con la voz entrecortada.

AFHS: Patty acorrala a Joel para su venganza 2

Finalmente, Patty no se retiró de Las Nuevas Lomas sin darle un contundente mensaje a ‘Charito’, madre de Joel, por encubrir a su hijo pese al daño que le hizo al dejarla plantada en el altar.

“Y usted señora Charo que tanto pregona que tanto pregona el resto y la sororidad ni siquiera me llamó ni un solo mensaje de usted… Yo necesitaba su apoyo, pero ya me di cuenta de que usted apaña las tonterías de su hijo, me di cuenta que es una tremenda fingidaza”, dijo el personaje de Melissa Paredes antes de irse con su familia.

