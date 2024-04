Gracias al segundo capítulo de la temporada 11 de Al Fondo Hay Sitio finalmente sabemos lo que sucedió entre Dolores Morales (Devora Merino), Jimmy Gonzales (Jorge Guerra) y su relación tras lo sucedido en el último episodio de la temporada 10, que culminó con un terrible suceso por parte del personaje de Alessia Montalbán y su amiga July Flores.

¿Cuál era la situación de Jimmy y Dolares en la temporada 10?

Los seguidores de la serie peruana recordarán que en el final de temporada 10 la familia Gonzales asistió a la boda de Joel y Patty. Sin embargo, el novio plantó a su futura esposa en el altar para detener la boda de la persona a quien en realidad amaba: Macarena Montalbán. Sin embargo, no tuvo éxito con su objetivo y ella sí terminó casándose con Mike Miller.

Los Gonzales, que estaban buscando a Joel, terminaron siendo invitados a la recepción de la boda en cuestión. Es durante estos momentos que pudimos ver a Jimmy y Dolores como una feliz pareja. La misma Alessia lo notó y decidió celebrar aparte. Sin embargo, todo cambió cuando fue acuchillada por Benjamín Chirinos y Jaimito acudió a velar por ella, despertando incertidumbre en su pareja.

Así culminó la décima temporada, dejando a los espectadores qué es lo que sucedería con Alessia Montalbán, pero también con la relación entre Jimmy y Dolores, que, al parecer, tendrían que afrontar una situación difícil durante la actual temporada.

¿Qué reveló la temporada 11 sobre la relación entre Jimmy y Dolores?

Durante el primer episodio de la temporada 11 de Al Fondo Hay Sitio se reveló que Alessia fue llevada a un centro de salud para que la atendieran. Jimmy se encontraba en todo momento con ella, dejando a su actual pareja de lado. No fue hasta que la hija de Diego Montalbán recuperó la conciencia que se acordó de Dolores.

Es entonces que decide llamarla por teléfono en repetidas ocasiones sin éxito. Aquí se nos revela que Dolores Morales se encontraba escribiendo un mensaje que encargó a July entregar a su primo. En ella se encontraba una despedida de su parte, pues decidió dar un paso al costado al ver que él todavía no había superado a Alessia.

“Me quedo con los bonitos momentos y la seguridad de que nuestro amor, aunque no fue como el que tuviste con ella, fue real y sincero”, se pudo leer. “Hasta siempre. Dolores”.

Así pues, pudimos ver a un Jaimito conflictuado por lo que acababa de leer. Entonces, no tuvo mejor decisión que ir a conversar con su madre, esperando que pueda decirle algo reconfortante o que le ayude a procesar la situación en la que se encontraba. La popular ‘Charito’ fue directa con él y quizás no tuvo las palabras que él hubiera esperado, pues tajantemente le dijo que no debería haberle dicho a Dolores que la amaba, sabiendo que todavía sentía algo por Alessia.