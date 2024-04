En una reciente entrevista, Efraín Aguilar reveló que le había ofrecido un papel importante en “Al fondo hay sitio” al actor Lucho Cáceres; sin embargo, él se negó a ser parte de la serie. Ahora, ante la insistencia de sus seguidores, el actor aclaró cuál fue el papel que rechazó en la exitosa serie de televisión.

A través de su cuenta oficial de Facebook, Lucho Cáceres compartió una noticia sobre su decisión de no ser parte de “Al fondo hay sitio” y reveló que el papel que iba a interpretar era de ‘Pepe Gonzales’, personaje que terminó en manos del actor David Almandoz.

“¿Su papel iba a ser Tito o Pepe?”, preguntó uno de sus seguidores en Facebook. “Pepe, más de lo mismo… Para lo que yo venía haciendo era más de lo mismo, tal vez para otros actores no”, respondió Cáceres.

Cabe señalar que, si bien Lucho Cáceres descartó ser parte de “Al fondo hay sitio”, años después se unió a la telenovela “De vuelta al barrio”, donde interpretó a Jorge ‘Coco’ Gutiérrez. ¿El motivo? Lo explicó a través de sus comentarios en Facebook.

“Se inauguraban los estudios de Pachacamac. El hacerlo de época me pareció una propuesta arriesgada. Lamentablemente terminó siendo más de lo mismo”, explicó Lucho Cáceres sobre su decisión de ser parte de la serie ambientada en los años 70, pero que tuvo que cambiar su línea temporal por la pandemia del COVID-19.

¿Qué dijo Efraín Aguilar sobre Lucho Cáceres?

En una reciente entrevista con el diario Trome, Efraín Aguilar reveló que le ofreció a Lucho Cáceres un importante papel en la serie “Al fondo hay sitio”; sin embargo, no pudo convencerlos de ser parte de la ficción.

“A Lucho Cáceres le rogué, lo llevé a tomar café. Le dije: ‘Quiero que entres a Al Fondo Hay Sitio, quiero que entres’. Me dijo: ‘No Efraín, yo quisiera, pero tengo una película y lo otro’. Al final no pude convencerlo y tomamos a otro actor, no diré el nombre para que no haya conflicto. Me quedé sin un gran actor como es Luchito Cáceres, que apropósito hace tiempo que no jugamos póker… o ya no quiere regalar su plata”, dijo Aguilar.

