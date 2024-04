La afamada teleserie que es emitida en horario estelar de América TV, vuelve a la pantalla chica para darle continuidad a la temporada 10 que terminó el 22 de diciembre último regalándonos más de una emoción y un hecho trágico en particular protagonizado por los actores más jóvenes del elenco. Definitivamente, el retorno de “Al Fondo Hay Sitio” (AFHS) para mostrarnos las escenas de la undécima edición, viene generando gran expectativa entre los televidentes ya que muchas de las historias guionizadas quedaron a medias, sin un final aparente y en medio de una dramática incertidumbre. Te contamos cuáles fueron, quiénes las interpretan, y asimismo cuándo es el tan esperado estreno.

CUÁNDO Y A QUÉ HORA INICIA LA TEMPORADA 11 DE AFHS VÍA AMÉRICA TV

América TV emitirá un año más desde 2022, las incidencias de la historia transcurrida entre los Gonzales y Maldini en una de las zonas residenciales más exclusivas de Lima, y con miras a la temporada 11 próxima a estrenarse envuelta en varias situaciones que el seguidor de AFHS espera develar considerando el último capítulo de la edición que culminó el 22 de diciembre.

Tanto por redes sociales como plataformas digitales, la exitosa teleserie se convirtió en tendencia semanas previas a su estreno a partir de la emisión de los primeros videos dando indicios sobre lo que sucederá a partir del lunes 8 de abril, fecha en la cual se dará continuidad a las emocionantes escenas del episodio final acontecido entorno, por ejemplo, a las bodas de ‘Macarena’ con ‘Mike’ y el fallido protagonizado por Erick Elera y Melissa Paredes.

Con respecto al horario de la temporada 11 de AFHS, podemos resaltar que de acuerdo a la información compartida por América TV, el horario seguirá siendo el mismo, es decir, desde las 8.40 pm y una vez culminado “Esto Es Guerra”.

En relación a cada una de las historias de la temporada 10 que quedaron pendientes e inconclusas, los avances muestran prácticamente el futuro de cada personaje, escenas inéditas que podrían cambiar el rumbo de la trama y entre sí guardan relación entre ambas familias habitantes de Las Nuevas Lomas.

LAS HISTORIAS DE LA TEMPORADA 10 DE AFHS QUE QUEDARON INCONCLUSAS Y CONTINUARÁN A PARTIR DEL LUNES 8 DE ABRIL

July y Cristóbal

- Tras reconocer sus sentimientos consigo mismo y decidir confesárselo, el hijo de ‘Diego Montalbán’ busca la forma de acercarse a la sobrina de ‘Charito’ para decirle que está enamorado de ella, pero inicialmente encuentra rechazo debido a la desconfianza generada a partir de los estratos socioeconómicos, negativa de familiares, entre otros aspectos.

Sin embargo, el capítulo final de AFHS mostró la escena del esperado beso entre ambos durante los festejos llevados a cabo por el consumado matrimonio de ‘Macarena’ y ‘Mike’, y la temporada 11 se enfocaría en seguir muy de cerca el romance pese a que no todos están de acuerdo.

Desenlace de Alessia Montalbán

- La fiesta celebrada por la boda de ‘Macarena’ y ‘Mike’ reunió a todos los personajes de AHS 10, pero de manera lamentable todo terminaría en tragedia luego que ‘Benjamín’ aparentemente se equivocara buscando dañar a ‘Cristóbal’, y terminara apuñalando a la hija de ‘Diego Montalbán’.

Entre gritos y señales de alarma, ‘Alessia’ termina tendida en el piso, y sorpresivamente el avance del capítulo final pone en evidencia que habría fallecido producto de dicho ataque por la espalda ya que se observa tanto a los Gonzáles como Maldini vestidos de negro e ingresando a un cementerio.

¿‘Tito’ tiene una hija?

- El mejor amigo de ‘Pepe’ recibe un mensaje que le podría cambiar la vida, y es que tras dirigirse al baño mientras disfruta de la fiesta matrimonial, una mujer le recuerda por mensajes el encuentro que tuvieron en una “Fiestas Patrias en Paracas” hace varios años.

Finalmente, ‘Tito’ se entera que es padre, mientras los avances escenifican de manera graciosa los diferentes looks que utilizaría para presentarse por primera vez ante su hija.

¿'Joel’ será acechado y buscado por la familia de ‘Patty’?

- AFHS 10 terminó con mucha intriga para los seguidores de la exitosa teleserie, tras observar cómo el hijo mayor de ‘Charito’ abandonaba a ‘Patty’ en el altar de la iglesia donde iban a casarse porque estaba enamorado de ‘Macarena’, quien ya le había dicho “Sí” a ‘Mike’.

De manera peligrosa, ‘Joel’ se habría metido en un gran peligro por negarse a contraer nupcias ya que la familia del personaje que protagoniza Melissa Paredes, lo tendría en la mira, tal y como lo exponen las imágenes de los avances compartidos.

¿POR QUÉ RAZONES NATANIEL SÁNCHEZ Y SERGIO GALLIANI NO ACEPTARON VOLVER A FORMAR PARTE DE AFHS?

El final de 8 temporadas de AFHS en 2016 marcó la despedida de actores que interpretaron a entrañables personajes como ‘Fernanda de las Casas’, ‘Miguel Ignacio’, entre otros, siendo la recordada nieta de ‘Francesca Maldini’ quien llegó a Lima siendo la propia Nataniel Sánchez, y tras participar en diversos programas televisivos promocionando el lanzamiento de su primera canción como solista, reveló los motivos por los cuales no volvió a formar parte de la serie de América TV.

La actriz multidisciplinar de cine, teatro y televisión de 33 años, desde hace 6 vive en España, país donde radica luego de dedicarle mucho tiempo a la actuación, rubro en el que alcanzó notoriedad gracias a la historia generada entorno al romance con ‘Joel’ (Erick Elera), y que le propusieron retomar poniendo ciertas condiciones.

Mientras promociona “Yo soy la que te dice adiós”, Nataniel Sánchez se dio un tiempo para convertirse en la protagonista del episodio 119 de “La Linares”, el programa conducido por Verónica Linares, a quien le brindaría detalles acerca del diálogo concretado y llevado a cabo con la producción de AFHS que la buscó para retomar grabaciones e integrar el nuevo elenco.

“No tengo conversaciones con AFHS (actualmente), tuvimos en su retorno, ellos me convocaron, hicimos una reunión”, manifestó inicialmente la también cantante y bailarina, reconociendo que lo primero que dijo estuvo vinculado a las condiciones laborales ya que no aceptaría volver bajo las mismas tal y como ocurrió anteriormente, por ejemplo, y que “me digan mi horario un día antes”.

Claramente existieron obstáculos que han dificultado el retorno de Nataniel Sánchez como ‘Fernanda de las Casas’, siendo uno de los requisitos, también, el hecho puntual de poder estudiar, y tener libertad para ello, tiempo para organizarse, establecerse realizando otras actividades, entre otras cosas relacionadas a un ritmo de trabajo que en líneas generales le resultó agotador.

Sin embargo, la actriz de 32 años no olvida la oportunidad recibida para actuar en AFHS, serie a la cual le tiene mucho cariño y le agradece por el aprecio que termina recibiendo por el personaje interpretado, afirmando que “por ese amor es que yo decidí grabar un video en el que contaba que no iba a participar” desde la temporada 9.

Por su parte, el popular papá de ‘Fernanda’ interpretado por Sergio Galliani, también confiesa haber descartado volver a las nuevas ediciones de la exitosa teleserie llevadas a cabo a partir de mediados de 2022.

En diálogo con Jesús Alzamora para el podcast “La Lengua” junto a su esposa y también actriz, Connie Chaparro, el recordado ‘Nachito’ cuenta mientras habla sobre la vitalidad y energía para continuar haciendo lo que más le gusta habiendo superado la barrera de los 50 años, que “por suerte a mí me siguen llegando miles de proyectos, y yo digo no, no, no”.

“Me invitaron para la renovación de AFHS y otras novelas más, y dije ‘no me voy a comer 12 horas del día, todos los días ahorita”, manifestó un Sergio Galliani que hoy prioriza según sus declaraciones, la buena calidad de vida por encima del tiempo que demandaría estar grabando escena tras escena pese al éxito alcanzado.

Recordemos, que así como Nataniel Sánchez y el extrovertido ‘Miguel Ignacio de las Casas’, otros actores de AFHS entre el 2009 y 2016, tampoco volvieron y confesaron haber rechazado retornar como sus personajes a partir de la temporada 9 producto de motivos similares vinculados sobre todo a los horarios que muchas veces dificultan la realización de otras actividades.