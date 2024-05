Yola Polastri es una de las cantantes más icónicas del país debido a que hizo bailar con sus grandes éxitos a muchos niños por varias generaciones. Sin embargo, todo su público se encuentra conmocionado por la reciente noticia sobre el estado de salud de la ‘Reina de los Niños’, pues se encuentra internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras sufrir un derrame cerebral hace unos días. Ante ello, te presentamos varias canciones de la recordada presentadora infantil que hasta el momento se mantienen vigente.

¿CUÁLES SON LAS CANCIONES MÁS POPULARES DE YOLA POLASTRI?

Tras la triste noticia sobre el estado de salud de Yola Polastri, sus temas musicales aún se mantienen hasta la actualidad haciendo bailar a miles de niños y adultos. Por ello, te brindamos una lista de las cinco canciones que siguen pasando de generación en generación.

La feria de Cepillín

La gallina turuleca

Mi ranchito

El telefonito

Mi merenguito

¿QUÉ SUCEDIÓ CON LA SALUD DE YOLA POLASTRI?

En el último programa de ‘Magaly TV La Firme’, la conductora de televisión anunció con mucha pena que Yola Polastri fue hospitalizada en UCI en una clínica local desde el domingo a causa de un derrame cerebral, por lo que todavía se encuentra inconsciente.

“Nos acaban de confirmar que Yola Polastri, gran ícono de la televisión, que durante años fue la reina indiscutible de los niños y de los programas infantiles, nos han informado que ha sufrido un infarto cerebral hace tres días. Ella se encuentra internada en una clínica local, todavía no ha salido de este infarto, se encuentra en la unidad de cuidados intensivos”, dijo la ‘Urraca’.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL ESTADO DE SALUD DE YOLA POLASTRI?

Este miércoles 15 de mayo, Magaly Medina presentó las declaraciones de Augusto Polastri, hermano de Yola Polastri, para su equipo de producción. El hermano de la animadora infantil mencionó que hasta el momento su familiar de 74 años se encuentra internada en una clínica, por lo que espera su pronta recuperación.

“Su estado es un poquito delicado, está en UCI. (...) Ha tenido un pequeño derrame, infarto cerebral algo así, ahorita está en recuperación. Está sedada, durmiendo. Hoy en la mañana no ha despertado, se le ha subido un poco la presión. Tiene que esperar 4 días, 5 días para que esto desinflame todo y esperemos buenos resultados. Ayer despertó, no sé si ahora en la tarde. Yo estoy hablando hasta las doce del día más o menos. No se le puede ver, no hay comunicación, ni visitas ni nada”, explicó Augusto Polastri.