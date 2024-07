Jorge Benavides Humorista

“Lo que más voy a recordar es su profesionalismo y su entrega personal en cada programa que realizaba. Los musicales, los cuentos, las parodias; todo era impecable. Nunca me trató mal. Al contrario, me admiraba y resaltaba mis valores. Era muy cariñosa. El Perú ha perdido una gran figura nacional que será recordada por siempre en la historia de la televisión. Me siento muy orgulloso de haber sido un burbujito de Yola Polastri y así haber sido parte de su éxito. Descansa en Paz, querida Yola”.