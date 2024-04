El actor peruano Erick Elera, que da vida a Joel Gonzáles en la ficción de América TV, “Al fondo hay sitio” (AFHS), pidió el regreso de Irma Maury en el papel de Doña Nelly, abuela de su personaje.

Al ser entrevistado por América TV, el intérprete prometió convertirse en su chofer personal para trasladarla desde Ventanilla, distrito en donde vive, hasta Pachacamac, lugar en donde graban los episodios de AFHS.

“Me encantaría (que regrese), soy capaz de ir a recogerla hasta Ventanilla y llevarla a Pachacamac. Yo me ofrezco de chofer, pero si quisiera que regrese”, indicó el actor.

Cabe precisar que, la 11.° temporada de AFHS se estrenó el pasado lunes 8 de abril por la señal de América TV. Su estreno logró 24.8 % de rating, convirtiéndose en el programa más visto de su horario.

¿Por qué Irma Maury dejó "Al fondo hay sitio"?





Irma Maury dejó AFHS por el agotamiento laboral que tuvo, ya que dio vida a Doña Nelly por casi 5 años consecutivos. En diversas ocasiones la actriz mostró su negativa a retornar, incidiendo en que su personaje estaba muerta para ella.

“Es un capítulo cerrado en mi vida, (Doña Nelly) está muerta para mí”, dijo la actriz, cuyo rol en la teleserie culminó en el 2014, con el fin de la sexta temporada.

Por su parte, Efraín Aguilar, exproductor de AFHS, dijo que Maury pidió retirarse del show porque prefería cuidar a sus perros a que mantenerse actuando.

“Al año siguiente me dijo que no cuente con ella, ‘no voy a venir, ya me harté, ya me cansé, prefiero a mis perros’”, relató Efraín.

De otro lado, Maury también advirtió que de regresar al show, lo haría con una nueva propuesta actoral. “Tengo los mejores recuerdos del personaje y nada más. Si la vida me permite retornar, lo haré con algo nuevo”, dijo Irma.