Magaly Medina utilizó unos minutos de su programa para arremeter contra Cecilia Tait, quien señaló que no le gustaría que la “emparentaran” con la periodista porque la considera “fea”.

Tras las recientes declaraciones de la exdeportista en su programa de YouTube ‘La Tait’, la periodista de espectáculos pidió que le digan cuándo es el cumpleaños de Cecilia para enviarle como regalo un espejo.

“Alguien, por favor, que le pase un espejo a Cecilia Tait (risas). Ella se alucina una mamacita; mírate en un espejo. ¿Cuándo es su cumpleaños? Averígüenme para mandarle un espejo grande e inmenso de su tamaño. Pero qué gracioso”, expresó Magaly Medina entre risas.

¿Qué dijo Cecilia Tait sobre Magaly Medina?

Todo ocurrió cuando la exvoleibolista le preguntó a su amiga Natalia Málaga sobre los rumores de una relación amorosa con la cantante Eva Ayllón. En medio de sus declaraciones, Tait señaló que, si fuera homosexual, no se sentiría atraída por la conductora de televisión.

“Si yo tuviera que ‘volverme gay’, tendría que ser con alguien que supere a mis ex, o con alguien que yo admire, o tendría que ser una mamacita regia, pues yo no me voy a meter con una fea. Yo soy mamacita”, dijo Cecilia en su programa de YouTube.