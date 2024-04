La prensa argentina viene especulando sobre una posible separación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa. Ante ello, Helmut Lindner, hermano y mánager de la modelo peruana, se pronunció al respecto pidiendo que las personas no se dejen llevar por noticias falsas.

De acuerdo a Lindner, la actriz viajará la próxima semana a Argentina para reencontrarse con el conductor de televisión. Asimismo, aseguró que la pareja está feliz con su romance.

“Ya estamos acostumbrados al medio y ella sabe muy bien a qué le toma importancia y a qué no, está feliz con el estreno de la película y con los proyectos que tiene en Argentina, así que más feliz no puede estar”, dijo a Trome.

Por otro lado, detalló que Milett se encuentra ocupada con el lanzamiento de la película ‘Vampiras’, mientras que el argentino está en México filmando el programa ‘LOL’.

“Te puedo decir que la relación de Milett y Marcelo está muy bien, mejor que nunca, la razón por la que están en lugares distintos es por trabajo”, expresó Helmut.

“Siempre habrá opinólogos que por una u otra razón se toman atribuciones que no les corresponde, así es este medio”, agregó.

Revelan que Milett Figueroa y Marcelo Tinelli finalizaron su relación

De acuerdo a Yanina Latorre, periodista y amiga del presentador, reveló en el programa de Mirtha Legrand que el presentador y la modelo terminaron su relación tras 5 meses de noviazgo.

“Rompió con la peruana, aunque me lo niega. Vos hacerme caso a mí. Ya voy a desandar el camino. Somos muy amigos (con Marcelo), pero no me quiere contar y sé que algo pasó (con Milett)... Tengo un tema que no puedo contar, si no, vendo a la fuente, pero eso está finiquitado. Él y ella lo niegan. Él se ríe, cuando le escribo, me pone ‘jajajaja’. Eso lo hace para no blanquear”,sostuvo.