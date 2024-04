Pocos ambientes son tan competitivos como el mundo de los influencers. Todos quieren conseguir miles de vistas con sus videos, pero solo unos cuantos se imponen; si hay algo que abunda en internet son los que lo intentan y, tras meses, o años, de no “despegar” en vistas, tiran la toalla. El Sr. Pollito está entre quienes lo han “conseguido”; en octubre del 2023, tras días de publicar información cultural, lanzó un video tipo sketch donde interpreta a un tipo con gabardina, polo negro y un papel enrollado a modo de cigarro. Ataviado así, habla con una chica para deslumbrarla con sus conocimientos sobre libros; al final, lo abandonan.

Ese día nació el “literato mamador”, nombre inspirado en una jerga despectiva mexicana y que en ese primer video ha hecho más de dos millones de vistas en múltiples plataformas. Desde entonces Omar (prefiere no decir su nombre completo en público) no ha parado de acumular visualizaciones, en su mayoría por videos paródicos donde interpreta a un ser enamorado de sí mismo, pero desconectado del resto. “Yo me rodeaba bastante con gente del mundo de las letras y había como cierto recelo ahí por esa gente. Quise molestarlos un poquito. Sin querer hice un par de videos así, vi que a la gente le gustó mucho, así que traté de quedarme ahí”, contó el Sr. Pollito en entrevista con El Comercio.

VIDEO RECOMENDADO Por primera vez los Premios Luces reconocieron al mejor creador de contenido humorístico. El ganador, que se hace llamar Sr. Pollito, empezó a crecer hace apenas medio año y ya lleva risas a más de 300 mil seguidores. Hablamos con él.

Precisamente él ganó el Premio Luces en la categoría Contenido Digital, Mejor creador de contenido humorístico. Con su victoria se impuso sobre otros nominados como Jaime Ferraro y Los Siblings, que llevan años trabajando con el humor. Un crecimiento meteórico como solo podía verse en redes sociales, en la que todos buscan diferenciarse. ¿Cuánto de él hay en el personaje? “Creo que en los personajes siempre hay un poco de nosotros en la vida real, y en la vida real no me gustan las novelas juveniles ni los libros de autoayuda, pero no es que sea como el literato, no es que trate a todos de menos porque no lean. Me parece que muy genial que todo el mundo esté leyendo”, sostuvo.

Pero además del literato, Omar también tiene otro personaje, el Filósofo, otro hombre ensimismado. “Está perdido, obnubilado. No ve a los ojos porque sus ojos contienen el absurdo de la vida y si lo ves, sería como ver el abismo, así que no. Siempre mira a un costado”, contó el ganador mientras sostenía su premio. En la conversación, él confesó tener un favoritismo por el Filósofo por sobre el Literato; pues tiene más cosas para compartir.

Entre risa y risa, el Sr. Pollito también comparte cultura. Ha participado en “regalatones” de libros, convocando a cientos de personas que fueron por libros gratis y se fueron con eso y una sonrisa en el rostro. ¿Hasta dónde piensa llegar? Por lo pronto, espera hacerse presente en una feria del libro de otro país.

El Sr. Pollito se considera, antes que nada, un creador de contenido cultural; cuando este diario le avisó que estaba nominado, él preguntó si había la posibilidad de cambiar de categoría, algo que no se le concedió. Aun así, ya con el premio en la mano, mencionó estar seguro de que si se le nominaba a otra categoría, también la ganaba. “Humildemente”, dijo. Lo cierto es que podría interpretarse que ya se sentía ganador antes de conocerse los resultados; también le escribió a este redactor para conocer detalles de la ceremonia antes siquiera de saber que había obtenido la estatuilla. “La verdad es que eso más fue porque yo nunca había ido a una ceremonia”, dijo para justificarse. Mientras tanto, sus números de redes sociales siguen en ascenso. Que todo sea por la cultura.