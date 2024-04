Tras el éxito de “Game of Thrones” se anunciaron varios proyectos para darle continuidad a la historia, entre ellos “House of The Dragon”, que ya se encuentra a puertas de estrenar su segunda temporada, pero también una serie que siguiera los pasos de Jon Snow, el querido personaje interpretado por Kit Harington. Sin embargo, ha sido el propio actor quien ha informado que este proyecto ha pasado al olvido.

En una entrevista con ScreenRant, Harington explicó que una de las principales razones para mandar al archivo el proyecto fue que no pudieron encontrar “la historia correcta para contar”.

“Nunca había hablado de ello, porque el guion estaba en desarrollo. No quería que se filtrara lo que estábamos trabajando, y no quería que la gente empezara a teorizar, a entusiasmarse o a odiar la idea, cuando puede que nunca se haga realidad. Porque en el desarrollo, miras desde todos los ángulos y ves si merece la pena contar una historia. Y actualmente, no lo vale, en este momento la serie está fuera de la mesa, porque no pudimos encontrar la historia correcta que contar que nos entusiasmara lo suficiente. Así que decidimos dejar el proyecto por el momento. Puede que en el futuro volvamos a retomarlo, pero de momento, no. Está firmemente en el archivo”, declaró el actor de 37 años.

La serie de Jon Snow fue confirmada en 2022, junto con otros proyectos para darle continuidad a “Game of Thrones”: entre ellos “House of the Dragon”, que estrenará en junio su segunda temporada, y “A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knigh”, que ya cuenta con elenco estelar contratado.

Como se recuerda, al cierre de “Game of Thrones”, Jon Snow era exiliado más allá del Muro tras asesinar a la reina Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) para proteger el reino.

El ‘spin-off’ que actualmente ya no está en desarrollo iba a contar qué pasó con el personaje tras aquel acontecimiento. Cabe destacar también que esa historia no contaría con material de los libros para trabajar, ya que el autor George R.R. Martin todavía no ha terminado de escribir el desenlace de su saga.

La idea del spin-off de Jon Snow fue una iniciativa del propio Kit Harington, según contó Emilia Clarke a la BBC. George R.R. Martin, autor de la saga literaria, contó también que conversó con el actor sobre el proyecto y que fue Harington quien eligió a los guionistas para desarrollar la historia.

“Sí, fue Kit quien nos trajo la idea. No puedo deciros los nombres de los guionistas/showrunners, ya que eso aún no se ha autorizado... pero Kit también los trajo, su propio equipo, y son estupendos”, escribió en su momento Martin en su blog.