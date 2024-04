Yahaira Plasencia viene desarrollando una nueva etapa de su vida como conductora del programa “Al sexto día”; sin embargo, no ha sido ajena a las críticas por su papel como presentadora de televisión. Al respecto, la salsera decidió responder de forma contundente a Magaly Medina, quien no ha tenido reparos en cuestionar duramente el nuevo trabajo de la ‘Patrona’.

En la reciente emisión de “Al sexto día”, Yahaira Plasencia aprovechó unos minutos del programa para pedirle a la ‘Urraca’ que no desinforme al público al decir que su carrera musical fue dejada de lado.

“He visto que dice que no tengo shows, que mi carrera está acabada, Sra. Magaly Medina, la carrera de un artista es de largo aliento, es ir avanzando de a pocos, eso es lo que he estado haciendo yo, por su puesto, que me encantaría que mi música se escuche en otros países”, señaló Plasencia.

“No malinforme, no envenene a la audiencia porque ahí sí creo que tendríamos que hace unos cambios y otro tipo de investigación porque gracias a Dios, tengo mucho trabajo”, añadió la salsera.

Por otro lado, Yahaira Plasencia también defendió su nuevo trabajo como conductora de televisión y aseguró que, así como ella, muchos personajes que se hicieron populares en programas reality o más tienen la oportunidad de aprender en la televisión.

“Aquí no hay una universidad para ser conductora de TV porque el 50% de los conductores son modelos y chicos reality que han estado aprendiendo”, aseguró la salsera, quien pidió a Medina que cese los ataques en su contra.