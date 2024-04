“El Gran Chef Famosos: El Restaurante” vivió una difícil noche de eliminación el pasado lunes 15 de abril, siendo el actor Emilram Cossio quien terminó convirtiéndose en el tercer participante que abandona la competencia de cocina de Latina.

Al ser anunciado como el participante eliminado, Emilram Cossio aprovechó unos breves segundos para agradecer el apoyo recibido durante su etapa en el programa. Además, señaló que seguirá practicando para volver en un posible repechaje.

“Quiero agradecer al jurado por la paciencia y las ganas. Detrás de cámaras también nos alientan. Me voy con sentimientos encontrados y siento algo de piconería, me siento con una impotencia de querer seguir. He sido una esponja y he tratado de dar lo mejor, pero se necesita más de eso”, señaló el actor de teatro y televisión.

De esta manera, Emilram Cossio se despidió de la competencia de “El Gran Chef Famosos: El Restaurante” tras caer en noche de eliminación ante Flavia Laos, Lita Pezo y Zelma Gálvez.

Cabe señalar que, antes de Emilram Cossio, el actor Brando Gallesi y el cantante Emilio Jaime también le dijeron adiós a la competencia de Latina. Los tres aseguraron que volverían ante un posible repechaje.

