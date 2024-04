Entre aplausos y abrazos, Emilram Cossío se despidió de ‘El gran chef famosos, el restaurante’. El actor se mostró muy apenado, pues sintió que podía dar más en la competencia culinaria.

Frente a las cámaras, el artista con amplia trayectoria agradeció por la oportunidad brindada y por todo el cariño que ha recibido en las últimas semanas. Asimismo, se comprometió a practicar las recetas en su casa para así regresar preparado al repechaje.

“Quiero agradecer al jurado por la paciencia y las ganas. Detrás de cámaras también nos alientan. Me voy con sentimientos encontrados y siento algo de piconería , me siento con una impotencia de querer seguir. He sido una esponja y he tratado de dar lo mejor, pero se necesita más de eso”, señaló este lunes.

Por su parte, el jurado le dedicó sentidas palabras de despedida. Ellos resaltaron su gran actitud y el buen sentido del humor que demostró en momentos de tensión .

Así, Emilram Cossío se convirtió en el tercer eliminado de ‘El gran chef, el restaurante’. En tanto, Lita Pezo, Flavia Laos y Zelma Gálvez pasaron a la siguiente etapa, donde afrontarán nuevos desafíos.

¿Qué platos prepararon en la noche de eliminación?

El primer plato de esta noche de eliminación fue langostinos rellenos. Sorprendentemente, la que se llevó el beneficio fue la cantante Flavia Laos. Ella se mostró muy feliz y segura del avance que está teniendo en la competencia culinaria.

La siguiente preparación fue un poco más compleja: pescado en salsa de ajo con papas rotas al perejil. Esta noche no hubo comensales y solo el jurado probó los platos.