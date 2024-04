Después de semanas rompió su silencio. Marcelo Tinelli por fin se paró frente a las cámaras para aclarar si está soltero o si continúa en una relación con Milett Figueroa. Como se recuerda, desde hace días se viene especulando muy fuerte sobre una ruptura amorosa y estos dichos se intensificaron cuando la actriz arribó en Perú.

La modelo, durante su instancia en el país, se presentó en ‘Mande quién mande’ y se refirió al tema del momento: ¿cómo va su romance con el presentador de televisión? Ella aseguró que siguen juntos; sin embargo, nadie le creyó .

Ante esto, el argentino salió al frente y respaldó a Milett Figueroa. Él aseguró que su historia de amor con la peruana continúa y así desmintió todos los entredichos. Además, dijo que están próximos a reencontrarse.

“Yo estoy en pareja. Ellos siempre están tirando (hablando), su objetivo es ese. Estoy muy bien, qué quieres que diga. Está todo muy bien. Esta semana o la otra está llegando (Milett a Argentina) ”, expresó Marcelo Tinelli a LAM.

Más adelante, minimizó las declaraciones de Yanina Latorre: “Ella sale a decir lo que quiere, no te creo, me dice. Yo no sé si las chicas lo creen, Yanina que es mi amiga no cree y no solo lo de Milett, no cree nada. Todo lo que le digo me dice que no cree, entonces le digo ¿para qué me preguntas?”.