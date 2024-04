Natalie Vértiz ironizó con la reciente visita de los conductores de “América Hoy” a la casa de Jefferson Farfán. Y es que, la presentadora de “Estás en todas” habló sobre la sorpresa de Ethel Pozo al visitar la lujosa vivienda del exfutbolista, y dijo que no debía sorprenderse tanto, porque su casa es muy similar.

En las imágenes que se emitirán el próximo lunes 15 de abril, Ethel Pozo se muestra notablemente sorprendida por la gran casa de la ‘Foquita’. Ante esto, Natalie Vértiz no dudó en recordarle que su casa es bastante similar.

“Oye bien graciosa Ethel cómo se sorprende con la casa de La Foca, cuando su casa es del mismo tamaño creo”, dijo Vértiz.

Por si fuera poco, el mensaje no quedó ahí y Natalie Vértiz recordó que Ethel Pozo habló del ‘fast pass’ (pase libre) que habrían pagado Natalie y Yaco Eskenazi en su última visita a Disney World que realizaron con sus hijos.

“He estado escuchando a Ethel que no va a Disney, que no paga fast pass, claro que paga, ella paga mega pass, pasa directo en las filas de Disney. Ya me he dado cuenta, ya me he dado cuenta, amiga, ¿cómo te haces no? Qué chistosa, mi amiga Ethel”, señaló en tono sarcástico.

Cabe recordar que Ethel Pozo y Natalie Vértiz viven relativamente cerca y ambas han compartido más de un momento juntas debido a que Yaco Eskenazi, esposo de la modelo, trabajó por siete años en la conducción de “Mi mamá cocina mejor que la tuya” con la hija de Gisela Valcárcel.

Natalie Vértiz confesó que perdió su anillo de bodas: “Yaco me mandó a hacer otro”