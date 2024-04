Tras los rumores en torno a una posible reconciliación entre Karla Tarazona y Christian Domínguez, la conductora de televisión salió al frente para aclarar cuál es la verdadera relación que mantiene con el padre de uno de sus hijos.

En entrevista con el diario Trome, Karla Tarazona aseguró que no volvería con Christian Domínguez y que solamente mantienen una relación cordial como padres. Además, explicó el origen de la polémica imagen que avivó los rumores de una reconciliación.

“Les voy a contar lo de la famosa foto en la que supuestamente me da de comer en el cumpleaños de mi hijo Valentino, que me ha causado grandes problemas porque hasta ahora no puedo subir mi ‘cherry’. Esa foto la congelan y da la impresión de que me está dando de comer, y es una foto boomerang, no es una cuchara la que tiene en la mano, es cucharón con la hamburguesa y se hizo para promocionar los carritos de snacks que tuvo la fiesta de mi hijo. Ya me río de todo lo que dicen”, explicó.

“No hay ni habrá ‘remember’, no sé de dónde sacan tantas cosas, por eso te digo que se preguntan y responden. Ya que cada uno saque sus conclusiones, lo que cada uno haga con su vida es la vida de cada uno. También me cuestionaron que por qué no hablé de él (cuando se separó de Pamela Franco), es que no me iba a meter en algo que no era mi problema”, agregó Tarazona.

Sobre su actual situación sentimental, Karla Tarazona aseguró que se encuentra sola y contó que, hasta noviembre del 2023, salió con alguien, pero la relación no funcionó y se acabó.

“Sí, estoy sola, salí con una persona hasta noviembre del año pasado y de ahí decidí estar tranquila. Estoy preparando la celebración de mi cumpleaños con mis amigas e irme de viaje, luego de celebrar los cumpleaños de mis hijos Valentino, Stefano y Alessandro, no sé con qué plata, pero voy a celebrar. Gracias a Dios nunca he necesitado del apoyo financiero de nadie, trabajo para darle lo mejor a mis hijos y para mí también, pues es lo justo”, aseguró la presentadora de TV.

Christian Domínguez aclara que esperó en su carro a sus hijos durante la madrugada