Karla Tarazona se pronuncia sobre rumores de reconciliación con Christian Domínguez

Desde hace algunas semanas, Christian Domínguez se encuentra en el ojo público debido a que fue captado por las cámaras de Magaly Medina en una situación comprometedora. A pesar que al cantante se le ha visto aparentemente solo desde la difusión del ampay, ahora salieron unas imágenes donde se le ve junto a Karla Tarazona en un gimnasio, por lo que despertó los rumores de una posible reconciliación. Ante ello, la presentadora de televisión se pronunció al respecto y dijo lo siguiente.

¿QUÉ DIJO KARLA TARAZONA SOBRE LOS RUMORES DE RECONCILIACIÓN CON CHRISTIAN DOMÍNGUEZ?

Hace unos días, la plataforma de Instarándula reveló unas imágenes donde se ve a Karla Tarazona y Christian Domínguez en un mismo gimnasio, despertando las especulaciones de las prensa y seguidores sobre una posible reconciliación. Así también lo dio a entender Kurt Villavicencio o conocido popularmente como ‘Metiche’ mientras se encontraba en vivo en su programa ‘Todo se sabe’ que entre ambos “podría pasar cualquier cosa”. Ante las declaraciones de su compañero de ‘Préndete’, Tarazona no dudo en escribir internamente a Giovana Valcárcel con el objetivo de dejar en claro todo sobre este tema.

“Yo no entiendo por qué tanta vuelta le dan al tema si Kurt sabe muy bien que desde el año pasado yo entreno con la Mackyna, eso no es novedad. Nunca hemos coincidido, casi nunca en los entrenamientos y hoy se dio porque él ha estado grabando contenido de las cosas de ellos y yo he llegado como siempre con mi amiga y nos hemos cruzado, qué hago, o sea porque él está ahí yo no entro... creo que todo el mundo sabe que yo tengo una muy buena relación con él hace mucho tiempo por el bebe”, sostuvo la actriz cómica.

¿QUÉ LE DIJO KARLA TARAZONA A ‘METICHE’ SOBRE SUS DECLARACIONES?

Luego de aclarar las imágenes que salieron en un medio donde se le ve a ambos en un mismo centro de entrenamiento, Karla Tarazona no dejó pasar la oportunidad para arremeter contra su compañero de conducción, Kurt Villavicencio. La también locutora de radio mencionó que no dará declaraciones para su espacio televisivo, sosteniendo que ‘Metiche’ nunca estuvo presente cuando el integrante de la Orquesta Internacional le engañó con otra mujer.

“No hablo porque no me da la gana, no voy a hablar y menos ahora. No sé qué tanto habla como si él hubiera estado a mi costado en mis peores momentos, las únicas personas que estuvieron a mi costado y supieron lo que realmente pasó son mis mejores amigos pero él no estuvo ahí. Ya pasaron los años y yo siempre le dije a él que las cosas con Christian se aclararon, que nos llevamos de las patadas, sí claro, que la relación terminó hasta las patas, sí claro, dile que yo tengo memoria al igual que él, yo no olvido las cosas, pero ya pasaron muchos años, los tiempos han cambiado y tenemos una muy buena relación como papás”, contó la figura de Panamericana TV por medio de un audio de WhatsApp.