La preocupación de Karla Tarazona tras el ampay de Christian Domínguez

Durante estos días, Christian Domínguez viene acaparando las portadas de los medios de espectáculos por una nueva infidelidad, esta vez a su expareja Pamela Franco y que ha estremecido a la farándula peruana. Sin embargo, una de las más preocupadas por esta situación es Karla Tarazona, quien tiene un hijo con el cumbiambero, debido a la estabilidad emocional del menor.

¿QUÉ DIJO KARLA TARAZONA TRAS EL AMPAY DE CHRISTIAN DOMÍNGUEZ?

Este martes 30 de enero, Kurt Villavicencio aprovechó su programa ‘Todo se filtra’ para realizar una llamada inesperada a Karla Tarazona. El presentador de televisión no tardó en preguntarle sobre la nueva infidelidad de Christian Domínguez con Mary Moncada, donde fueron ampayados por las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’. Ante ello, la actriz se mostró incómoda y mencionó que no piensa hablar al respecto porque no es la protagonista de tal acto.

“No he hablado y no pienso hablar tampoco, voy a dejar en claro las cosas porque estoy cansada que me escriban y que me estén llamando por un problema que a mí no me compete. Yo no soy protagonista ni antagonista, a ellos tienen que preguntar”, dijo la Tarazona.

Asimismo, la conductora de ‘Préndete’ dejó en claro que Domínguez tiene tres menores hijos que con todo este acontecimiento, donde aparentemente está teniendo relaciones dentro de su camioneta y en las calles de la capital, se han visto perjudicados ya que suelen ver las diferentes redes sociales, por lo que trata de cuidar la estabilidad emocional de su pequeño.

“Tengo un niño a quien tengo que cuidar y salvaguardar su estabilidad emocional. Es mi hijo, hijo de él también y por respeto a mi hijo y a sus hijos, que son unas criaturas, sobre todo la mayor que ya ve redes sociales, al igual que mis hijos, yo no pienso tocar el tema, no pienso hablar de esta situación porque no tengo vela en este entierro”, sostuvo.

Por último, la figura de Panamericana Televisión insto a la prensa que paren de escribirle ya que no opinará acerca del ampay del padre de su hijo. Además pidió respeto y privacidad para los menores. “Sí voy a pedir públicamente que se respete la privacidad de estas criaturas que no tienen por qué estar escuchando este tipo de cosas. No quiero molestar la tranquilidad y estabilidad emocional que tiene mi hijo en mi casa”, añadió a dicho programa.

¿QUÉ DIJO VANIA BLUDAU SOBRE EL AMPAY DE CHRISTIAN DOMÍNGUEZ?

En el último programa de ‘Magaly TV La Firme’, Vania Bludau, una de las exparejas de Christian Domínguez, decidió pronunciarse sobre el reciente ampay entre el cumbiambero y una rubia. La exchica reality cuestionó que el cantante sea puesto como ejemplo durante un programa en la mañana ya que varias familias lo ven. También recordó los malos momentos que tuvo que pasar con él cuando terminaron la relación y lo calificó de “cínico”.

“Hasta mi mamá le tenía fe que esa relación iba a durar pues ¿no? pero como vemos la gente no cambia, Me hizo la vida de cuadritos después de tanta maldad que me hizo a mí. Para mí es una persona cínica porque no sé que otro adjetivo le puedo decir. Y lo siguen contratando, lo ponen ahí de conductor como de ejemplo, no puedo creerlo, qué ejemplo es ese”, arremetió la modelo en el programa de Magaly Medina.