¡No se quedó callado! El futbolista peruano Jefferson Farfán arremetió contra su expareja, la figura televisiva Melissa Klug, tras las acusaciones de maltrato y abandono que recibió contra su hijo Adriano.

De ese modo, el exseleccionado utilizó sus redes sociales para desmentir la denuncia hecha por Klug, en donde lo acusaba de haber dejado solo al menor en su casa sin supervisión.

Mediante un extenso comunicado, Farfán detalló 4 puntos de su denuncia. “Amo a todos mis hijos por sobre todas las cosas y sería incapaz de hacerlos sentir mal”, escribió.

Posteriormente, Jefferson catalogó a la denuncia de Melissa como falsa y tendenciosa, por lo que no dudó en responderle con evidencia de una aparente coordinación previa entre él y su hijo Adriano, de 16 años.

“No me cayó de sorpresa (Adriano) como dice la madre, él me consultó si podía ir a mi casa a estar con su primo y mi respuesta fue muy clara: que podía ir”, complementó el deportista en su cuenta de Instagram.

Tras ello, Farfán agregó que su hijo tenía conocimiento de los compromisos que debía cumplir y que no se quedaron solos en su vivienda, como aseguró la denuncia de Melissa.

“Obviamente son menores de edad, se quedaron a cargo de un adulto responsable en casa. Jamás se quedan solos”, puntualizó Jefferson en su comunicado.

Tras ello, el futbolista aseguró que Melissa, su expareja y madre de sus hijos varones, estaría cayendo en el delito de difamación, por lo que compartió capturas de pantalla de la conversación que tuvo con Adriano.





Jefferson Farfán responde la denuncia de Melissa Klug por presunto maltrato psicológico a su hijo. (Foto: Captura de IG / GEC)

Las conversaciones con su hijo





Tras esclarecer que la denuncia de Melissa Klug incurriría en falsos testimonios, el futbolista y exseleccionado peruano compartió los chats que tuvo con Adriano, en donde coordinan su encuentro.

En la conversación se ve que el menor consulta a Jefferson si este se encontraba en su casa, a lo que el deportista responde que sí, pero tendría que salir por un compromiso previo.

Luego de eso, Adriano le vuelve a preguntar: “¿Puedo ir a la casa hoy, estar ahí con Luca (su primo) y jugar billar?”, a lo que Farfán le contesta: “Sí claro”.

Jefferson Farfán muestra chat con su hijo





La denuncia de Melissa Klug





Por otro lado, Melissa Klug denunció el pasado lunes 8 de abril que Jefferson Farfán habría, presuntamente, maltratado y abandonado a su hijo Adriano, cuando este visitó su casa de sorpresa el sábado 6 del mismo mes.

“¿Qué haces acá? Yo voy a salir, yo no te he dicho que vengas”, es lo que Klug señala que respondió Jefferson al recibir a su hijo.

A su vez, la mediática añadió que el menor habría regresado al día siguiente y sin haber desayunado, generándole un daño psicológico a ella por la impresión causada.