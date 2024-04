La confirmación de una infidelidad ha sacudido el ambiente del espectáculo, más aún cuando la víctima es Jefferson Farfán. El reconocido exfutbolista peruano finalmente ha confirmado las especulaciones que por largo tiempo han rodeado su vida personal: le han sido infiel.

Si bien el exdeportista no mencionó nombre, muchos especularon que podría haber sido su expareja Yahaira Plasencia. Debido a esto, “La Patrona” fue abordada por las cámaras de televisión para preguntarle a qué mujer se refería Farfán. Ante la interrogante, la cantante no se quedó callada y compartió su punto de vista.

A continuación, te contamos todos los detalles sobre lo que dijeron el emblemático exjugador nacional y la destacada salsera.

¿CÓMO CONFIRMÓ JEFFERSON FARFÁN QUE FUE VÍCTIMA DE INFIDELIDAD?

Durante su aparición en el show ‘Estás en todas’, Jefferson Farfán fue consultado por Natalie Vértiz sobre qué consejo le daría a su tío, Luis ‘Cuto’ Guadalupe, quien fue afectado por la infidelidad de su pareja. Ante la pregunta, Farfán confirmó que no puede decir nada porque también lo sufrió, revelando así que fue engañado. “¿Qué puedo decir? A mí también me ocurrió”, expresó el exdeportista.

Ante su respuesta, muchos usuarios recordaron inmediatamente a Yahaira Plasencia. Como se sabe, la exnovia de Farfán fue implicada en un escándalo al revelarse su affaire con el futbolista Jerson Reyes. El incidente surgió en 2016, cuando Reyes participó en ‘El valor de la verdad’ y contó detalles sobre una supuesta relación prohibida con la salsera durante una fiesta, tiempo en el cual ella aún estaba con Farfán.

En aquel entonces, Yahaira Plasencia rechazó las acusaciones hechas por Reyes, negando haber sido infiel a Farfán. Considerando que las declaraciones en su contra eran difamación, la cantante procedió a tomar acciones legales contra Jerson Reyes, según recuerda el diario La República.

¿CUÁL FUE LA RESPUESTA DE YAHAIRA PLASENCIA ANTE LA DECLARACIÓN DE FARFÁN

Cuando se consultó a Yahaira Plasencia sobre las afirmaciones de Farfán, la cantante decidió no ahondar más en el tema comentando lo siguiente: “Hace años que cerré el capítulo sobre Jefferson; es un tema que no he abordado ni abordaré. Sin embargo, le deseo lo mejor a él y a todos los demás. Que aún se hagan preguntas sobre él después de tanto tiempo me parece excesivo. Eso fue hace mucho.”

Posteriormente, Plasencia elogió a su expareja por lidiar con estas situaciones con madurez. “Lo crucial es tener la resiliencia necesaria para superar los obstáculos y seguir adelante, ya que la vida no es sencilla. Cometemos errores constantemente y lo importante es aprender de ellos”, añadió.

Finalmente, la reconocida ‘Patrona’ decidió hablar sobre su relación actual con Farfán, alegando que no es conflictiva. “No es que tengamos una mala o buena relación. Simplemente, las cosas quedaron en el pasado y así están bien. No hay rencores ni afinidades particulares; todo está en calma. Le deseo lo mejor”, sostuvo.

¿CUÁNDO FUERON PAREJA JEFFERSON FARFÁN Y YAHAIRA PLASENCIA?

La relación amorosa de Jefferson y Yahaira comenzó en el verano de 2015, cuando Farfán, estando de vacaciones en Lima, fue a una discoteca donde Yahaira estaba actuando con su grupo de salsa ‘Son Tentación’. Impresionado por su talento en el escenario, la ‘Foquita’ se acercó para conseguir su contacto y empezaron a comunicarse por WhatsApp.

Tiempo después, Jefferson anunció en Facebook que estaba en una relación con Plasencia, señalando el comienzo de un nuevo capítulo en su vida personal. Sin embargo, la relación pronto se vio envuelta en polémicas, especialmente con Melissa Klug, ex pareja de Farfán, quien acusó a Yahaira de haber sido un factor de distanciamiento entre ella y el exfutbolista.

El vínculo entre Farfán y Plasencia terminó en 2016, después de que Jerson Reyes revelara en ‘El valor de la verdad’ que había tenido un encuentro íntimo con Yahaira mientras ella aún estaba con Jefferson. Este incidente puso fin al romance de las figuras públicas.