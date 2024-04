La noche del pasado jueves 11 de abril, el programa “Magaly TV, la firme” reveló que Melissa Klug interpuso una denuncia en contra de Jefferson Farfán por presunto maltrato psicológico contra su hijo. Al respecto, el exfutbolista no se quedó de brazos cruzados y respondió mediante sus redes sociales.

A través de sus stories de Instagram, la ‘Foquita’ Farfán publicó un extenso comunicado en el que resalta que sus hijos son lo más importante en su vida y revela que su hijo si le pidió permiso para ir a su casa.

“Ante la denuncia malintencionada de la madre de mis hijos voy a aclarar lo siguiente: Amo a todos mis hijos por sobre todas las cosas, sería incapaz de hacerlos sentir mal. Con pruebas voy a aclarar la denuncia tendenciosa interpuesta por la mamá de mis hijos que es totalmente FALSA”, escribió el exfutbolista.

“Mi hijo mayor no me cayó de sorpresa como lo dice la madre, él me consultó si podía ir a mi casa a estar con su primo y mi respuesta fue muy clara que, claro que podía ir. Él estaba al tanto que yo tenía un compromiso ya programado y obviamente al ser menores de edad se quedaron a cargo de un adulto responsable en casa, jamás se quedan solos”, añadió.

Jefferson Farfán responde la denuncia de Melissa Klug por presunto maltrato psicológico a su hijo. (Foto: Captura de IG / GEC)

Acto seguido, el exfutbolista Jefferson Farfán compartió imágenes de la conversación que tuvo con su hijo, quien le pide permiso para ir a su casa y quedarse con su primo. Ante esto, la ‘Foquita’ aceptó y le informó que saldría, pero igual podía ir a la casa.

Jefferson Farfán muestra conversación con su hijo para responder a la denuncia de Melissa Klug por presunto maltrato psicológico a su hijo. (Foto: Captura de IG / GEC)

“Las mentiras tienen patas cortas”, escribió la ‘Foquita’ en un último mensaje, donde respondió a la denuncia interpuesta por Melissa Klug. Según Magaly Medina, Klug había iniciado acciones legales contra el exfutbolista por presuntamente haber dejado solo en su casa a su hijo y que, al retornar a su vivienda al día siguiente, ni siquiera había desayunado porque su padre nunca llegó.