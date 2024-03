Jossmery Toledo reapareció en televisión y ofreció una entrevista al programa “Amor y Fuego”, donde no solo habló de sus nuevos proyectos, sino también respondió algunas preguntas sobre su pasado, entre ellas, qué hacía saliendo de un departamento que le pertenecería a Jefferson Farfán.

En conversación con “Amor y Fuego”, la exintegrante de “Esto es guerra” aclaró que fue lo que sucedió en aquel entonces y pidió que no la involucren con ningún futbolista.

“Ay no sé, ni me acuerdo, es normal que puedas reunirte sin hacer nada. No estaba Jefferson, solo sus primos. Por favor no me involucren con ningun pelotero”, dijo Jossmery Toledo al citado medio.

Por si fuera poco, la exchica reality descartó que pueda existir alguna relación entre ella y Jefferson Farfán, debido que ella prefiere encontrar el amor en una persona sin hijos. “Si llega la persona indicada, espero que sea un extranjero”, reveló.

Por otro lado, Jossmery Toledo también fue consultada por la situación de las esposas de algunos futbolistas que han protagonizado infidelidades. Según aconsejó, es mejor ser económicamente independientes para no depender de nadie.

“Yo tengo muchas amigas que son madres solteras y sacan adelante a sus hijos, el papá ni siquiera le pasa pensión... y que tampoco están por el hecho de que hayan tenido un hijo con el hombre, no están molestando al hombre con su vida amorosa. Lamentablemente, el dinero sí importa, pero es más satisfactorio cuando tú construyes ese dinero, si ya te acostumbras a ser independiente, no vas a necesitar de un hombre”, aseguró.